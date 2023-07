Najmocniejszy serwis w kobiecym tenisie. Ale petarda! Nawet nie mrugaj [WIDEO]

Rekordy zawsze budzą spore zainteresowanie kibiców, ale często padają w najmniej spodziewanych momentach. Tak też było w przypadku najszybszego serwisu w historii kobiecego tenisa. Padł on bowiem w meczu pierwszej rundy turnieju Stanford Classic (obecnie San Jose Classic) rangi WTA 500 w roku 2014. W historii tej pojawia się dość znaczący polski akcent. Wykonała go... Sabine Lisicki - Niemka polskiego pochodzenia.

Oto rekordowy serwis w kobiecym tenisie. Przebiła jedną z sióstr Williams

Obecnie 33-letnia Lisicki przeżywała wówczas jeden z lepszych okresów w karierze. Zajmowała 29. miejscu w rankingu WTA, choć pod tym względem szczyt osiągnęła dwa lata wcześniej. Była wtedy 12. Czterokrotna zwyciężczyni turniejów WTA w Stanford spotkała się z Serbką Aną Ivanović, a rekordowy serwis to jedyny pozytyw, jaki wyniosła z tamtego spotkania.

Historyczny serwis miał miejsce przy stanie 5:5 i 40:30 dla Lisicki w pierwszym secie. Niemce niewiele brakowało, aby przebić granicę 211 km/h. Ostatecznie firma IDS odpowiadająca za aparaturę pomiarową na tym turnieju podała, że piłka poleciała z prędkością dokładnie 210,779 km/h. To ponad trzy km/h więcej niż u poprzedniej rekordzistki Venus Williams, która podczas US Open w Nowym Jorku w 2007 roku zaserwowała z prędkością 207,6 km/h.

Lisicki zawstydziła co poniektórych tenisistów. Mogliby mieć problem z odebraniem

A co właściwie przyniósł jej ten atomowy strzał? Niewiele brakowało, by nic. Ivanović wbrew pozorom nie zmiotło z kortu. Serbka przebiła na drugą stronę, a piłka wyleciała na aut - swoją drogą nie taki wielki. Dzięki temu Lisicki wygrała gema i wyszła na 6:5. Z triumfu w całym secie po tie-breaku cieszyła się jednak rywalka. Podobnie było w kontekście końcowego rezultatu. W drugiej partii Niemka przegrała 1:6 i szybko pożegnała się z turniejem, który notabene wygrała Serena Williams po finale z inną Niemką polskiego pochodzenia Angeliką Kerber.

A jak prędkość ok. 211 km/h ma się do męskiego tenisa? Takim wynikiem nie pogardziłoby wielu zawodników. Średnia prędkość serwisu wynosi bowiem 190 do 200 km/h, zatem nawet panowie mieliby problem z jego odebraniem. Od męskiego rekordu dzieli go jednak istna przepaść. Oficjalnie należy on do Amerykanina John Isnera, który w trakcie Pucharu Davisa w 2016 roku uderzył piłkę z prędkością 253 km/h. To różnica ponad 40 km/h.