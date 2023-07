"Zwariowałeś?". Switolina odpowiedziała dziennikarzowi. I jeszcze te słowa o Świątek

Iga Świątek po przegranej w ćwierćfinale Wimbledonu z Eliną Switoliną 5:7, 7:6, 2:6 przyznała, że nieco łatwiej pogodzić się jej z porażką, kiedy po drugiej stronie jest zawodniczka, którą darzy dużą sympatią. Z perspektywy Ukrainki - co się łatwo domyślić - sytuacja była odwrotna. Ale 29-latka oczywiście przede wszystkim odczuwa wielką radość - powtórzyła właśnie najlepszy wynik w karierze w Wielkim Szlemie. Do tego gra nie tylko dla siebie, ale też dla swojej dziewięciomiesięcznej córeczki i rodaków, którzy na co dzień mierzą się z wojną.

Switolina kibicowała Świątek podczas przerwy macierzyńskiej. W Londynie nie wybiega myślami za daleko

Switolina i Świątek od kilku lat znają się nieco lepiej za sprawą wspólnych treningów w okresie kwarantanny w Australii w 2021 roku. W kolejnym roku zbliżyła je jeszcze mocniej wojna, która wybuchła w ojczyźnie pierwszej z nich. Druga włączyła się w pomoc pokrzywdzonym i nieraz przy różnych okazjach publicznie przypomina, że atak zbrojny Rosji wciąż trwa. Jeden z dziennikarzy spytał potem Ukrainkę, czy ze względu na to zaangażowanie 22-latki grało jej się we wtorek łatwiej. Starsza o siedem lat Switolina zaprzeczyła.

- Powiedziałabym, że to był znacznie trudniejszy mecz, bo Iga jest wspaniałą osobą i wielką mistrzynią. Wiele zrobiła dla Ukrainy i wiele wciąż robi. Bardzo ją za to podziwiamy w mojej ojczyźnie. Kiedy gra się z dobrą znajomą, to jest ciężko, bo nie chcesz widzieć, jak przegrywa. Kiedy miałam przerwę od tenisa, to naprawdę jej kibicowałam i cieszyłam się jej wynikami. Byłam pod wielkim wrażeniem tego, co robi - podkreśliła.

Jej historia coraz bardziej zaczyna przypominać scenariusz filmowy. Niespełna 29-letnia zawodniczka do rywalizacji wróciła na początku kwietnia. Była wówczas 1334. rakietą świata, teraz jest 76. W tym czasie wygrała m.in. turniej WTA, a w Roland Garros dotarła do ćwierćfinału. Po Wimbledonie czeka ją kolejny spory awans.

Najzabawniejszy moment wtorkowej konferencji prasowej z jej udziałem nastąpił, gdy jeden z przedstawicieli mediów nawiązał do rozmowy, którą odbyła zaraz po meczu na korcie.

- Powiedziałaś wtedy, że jeśli ktoś powiedziałby ci, że będziesz w półfinale, to pomyślałabyś, że zwariował. Jesteś w półfinale, pokonałaś numer jeden na świecie. Możesz wygrać Wimbledon? - zwrócił się do tenisistki z Odessy.

- Zwariowałeś? - odparła ze śmiechem.

Potem jednak już na poważnie dodała, że nie myśli o tym zbyt dużo i skupia się tylko na kolejnym meczu.

- Wiem, że jeszcze kilka spotkań dzieli mnie od tytułu. Ale nie chcę o tym myśleć zbytnio, bo wszystko musisz rozbić na małe kawałki. Chcę jutro potrenować, popracować nad kilkoma taktycznymi rzeczami przed kolejnym spotkaniem, a potem zagrać w nim. Marketa (Vondrousova - red.) to trudna przeciwniczka. To będzie dla mnie duże wyzwanie. Dlatego nie chcę niczego przyśpieszać i myśleć o możliwości występu w finale. Mogę w nim nie zagrać. Takie rzeczy działają bardzo rozpraszająco - zaznaczyła.

Tenisowa mama wnosi trochę radości w życie Ukraińców. "Posiadanie dziecka i wojna sprawiły, że jestem inną osobą"

Przyznała też, że wiele dla niej znaczy, że swoimi ostatnimi wynikami może sprawić nieco radości rodakom w ojczyźnie.

- Wiem, że wiele osób w Ukrainie ogląda moje mecze. Dostałam mnóstwo wiadomości po poprzednim meczu. Teraz jeszcze nie sprawdziłam telefonu, ale myślę, że będzie wiele nowych. Cieszę się, że mogę wnieść nieco szczęścia do ich życia. Widziałam wiele filmików z dziećmi oglądającymi moje mecze na telefonach. Ten widok sprawił, że zrobiło mi się ciepło na sercu - relacjonowała była trzecia rakieta globu.

Dodała też, że za sprawą wojny zmieniło się jej podejście do wielu spraw. - Myślę, że wojna sprawiła, że jestem silniejsza. Także psychicznie. Nie podchodzę do trudnych sytuacji jak to katastrofy. W życiu zdarzają się gorsze rzeczy. Jestem teraz spokojniejsza - oceniła.

Zwróciła też uwagę, że jej sytuacja jest inna niż większości zawodniczek w tourze ze względu na niedawny powrót do gry.

- Myślę też, że doświadczam przez to innej presji. Oczywiście, chcę wygrać. Mam ogromną motywację, by wrócić na szczyt. Ale posiadanie dziecka i wojna sprawiły, że jestem inną osobą. Patrzę na różne sprawy nieco inaczej - wskazała.

Niespełna roczna córeczka nie towarzyszy jej w Londynie. Jest w domu razem z mężem Switoliny - francuskim tenisistą Gaelem Monfilsem. Tuż po wtorkowym zwycięstwie Ukrainka połączyła się dzięki wideorozmowie z bliskimi.

- Skyi była bardzo rozkojarzona przez lody, które miała, więc nie byłam jej priorytetem - przyznała z uśmiechem.