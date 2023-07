Amerykanie nie mieli żadnej litości dla Świątek. "Zepsuła się"

To już koniec przygody Igi Świątek z tegorocznym Wimbledonem. Choć liderka światowych list zakończyła przygodę na ćwierćfinale, to i tak był to jej najlepszy występ w karierze na turnieju. Ostatnie dwa mecze - z Belindą Bencic oraz Eliną Switoliną - nie były najlepsze w wykonaniu Polki, która popełniała wiele błędów i potwierdziła, że wciąż ma wiele do poprawy w grze na trawie.

Iga Świątek nieskuteczna w drugim podaniu. Amerykanie wyliczyli

We wtorkowym meczu z Eliną Switoliną 22-latka przegrała 5:7, 7:6 (5), 2:6. Dziennikarze portalu tennisworldusa.com zauważyli, że Polka w tym spotkaniu nie była skuteczna w grze z drugiego podania. Nieźle wyglądała pod tym względem tylko w drugiej partii, w której wygrała 71 procent piłek po drugim serwisie.

Wtedy Iga Świątek po raz pierwszy głośno krzyknęła. Wimbledon ma nową ulubienicę

W pierwszej odsłonie meczu Świątek zdołała ugrać tylko jeden punkt z 12 możliwych przy zagraniu z drugiej piłki. W trzeciej partii było nieco lepiej - przechyliła na swoją korzyść trzy z ośmiu punktów granych po drugim serwisie. Mimo to Amerykanie byli wobec 22-latki bezlitośni. "Błędy Świątek to główny temat meczu. Miała problemy ze zdobywaniem punktów przy drugim podaniu" - czytamy.

Koniec epoki. Niewiarygodna passa Igi Świątek przerwana

Portal porównał statystyki Polki ze statystykami Switoliny. Ukrainka dla porównania w pierwszej partii z punktem skończyła siedem z 17 piłek przy drugim podaniu, a w trzeciej trzy z dziewięciu. Z kolei w drugim secie zawodniczka z Odessy wykorzystała tylko 40 procent swoich drugich podań.

Inne elementy też zaważyły. Iga Świątek "nie była w stanie"

Cytowany portal zwrócił także uwagę na wiele podwójnych przełamań oraz serie kilku gemów przegrywanych z rzędu przez Polkę. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy "nieobliczalna gra Świątek jeszcze bardziej się zepsuła w trzecim secie, który był decydujący w kontekście awansu do półfinału. "Polka nie była w stanie przeszkodzić Switolinie" - czytamy. "Gra Świątek była chaotyczna", "Świątek nie wyglądała na pewną siebie w swoich zagraniach" - podsumowano.

Ukraińska tenisistka w czwartek 13 lipca zagra o finał wielkoszlemowej imprezy z Marketą Vondrousovą (42. WTA). Z kolei dla Igi Świątek porażka w ćwierćfinale oznacza, że może ona pożegnać się z pierwszym miejsce w światowym rankingu. Stanie się tak, jeśli Aryna Sabalenka (2. WTA) awansuje do finału.