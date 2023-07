Świat reaguje na porażkę Świątek. Bolesne słowa

Iga Świątek (1. WTA) niespodziewanie odpadła w ćwierćfinale Wimbledonu. Polka przegrała z wracającą do świetnej formy Eliną Switoliną (76. WTA) 5:7, 7:6 (7:5), 6:2. W pierwszym secie Polka nie wykorzystała prowadzenia 5:3, 30:0 przy serwisie Ukrainki i przegrała cztery gemy z rzędu.

Światowe media nie mają wątpliwości, że doszło do sensacji. "Strach i Switolina 'zabijają' Świątek" - tytułuje artykuł serwis Puntodebreak. - Switolina sprawiła wielką niespodziankę. 11 kolejnych zwycięstw w Wielkim Szlemie i ani jednego więcej Igi Świątek. Jej dobra passa się zakończyła. Wielu z nas myślało, że po tym, co się stało w meczu z Belindą Bencić, może stawić czoła Wimbledonowi. Wtedy obroniła przecież dwie piłki meczowe. Myliliśmy się, choćby ze względu na to, co wydarzyło się już w I secie, kiedy prowadziła 5:3 i 30:0 - dodają dziennikarze.

Zwrócili też uwagę o rozmowie Świątek z psycholożką Darią Abramowicz. - Świątek skorzystała z okazji i porozmawiała ze swoją psycholożką. Wszystkie jej zapytania były skierowane do Darii Abramowicz - dodali.

Co Świątek grała w 3. secie? - Nie było jej, nie pojawiła się na korcie, nie widziano jej. Nie pokazała się w nim jako numer 1 światowego rankingu. Powody takiej gry przedstawi na konferencji prasowej, nam pozostają same liczby. Jeśli Sabalenka awansuje do finału, straci prowadzenie w rankingu WTA. To może bardziej boleć niż porażka - przyznają.

- Świątek zszokowana w ćwierćfinale przez imponującą Switolinę - tytyłuje portal Tennis Infinity. - Polska zawodniczka wyglądała bardzo pewnie, ale potem zdenerwowała się, uderzała zbyt wiele piłek poza kort i przegrała seta. Deszcz spadł pod koniec pierwszego seta, więc dał jej dobrą szansę na ochłonięcie i przemyślenie swojego podejścia. Nie pomogło - dodają dziennikarze.

Portal skomentował też początek III seta w wykonaniu najlepszej tenisistki świata. - Polka była fatalna na początku trzeciego seta. Próbowała kontynuować swoją agresywną grę, ale źle się to skończyło, ponieważ popełniła 11 niewymuszonych błędów w 5 gemach - zauważa.

- Switolina pokonuje Świątek, która może stracić numer 1 w rankingu WTA - czytamy w dzienniku "AS". - Wimbledon znów stawia opór Idze Świątek. To właśnie w tym turnieju Polka wypada najgorzej. Wimbledon jest jedynym wielkoszlemowym turniejem, w którym nie dotarła nigdy do półfinału - podkreślają hiszpańscy dziennikarze.

- Iga Świątek żegna się z Wimbledonem przeciwko Switolinie i naraża swoje panowanie w WTA - pisze z kolei "Marca". - Iga Świątek próbuje, ale nie jest i nie będzie specjalistką od trawy. W rzeczywistości ślizga się po niej, częściowo z powodu jej słabego woleja. Jej ostatnia wpadka, i to duża, miała miejsce w ćwierćfinale Wimbledonu. Jej katem była nierozstawiona zawodniczka - Elina Switolina - dodaje.

- Wstrząsający epilog na korcie centralnym. Świątek wyeliminowana przez Switolinę. Niezwykły postęp czterokrotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych na tej nawierzchni nie wystarczył, bo wygrała najpiękniejsza opowieść, a raczej bajka. Iga wraca do domu z gorzkim uśmiechem. Ćwierćfinał to wciąż jej najlepszy wynik w karierze, ale biorąc pod uwagę tegoroczne założenia, spodziewaliśmy się po niej większego skoku - komentuje Eurosport.

Elina Switolina w półfinale Wimbledonu zagra z Czeszką Marketą Vondrousovą (42. WTA).