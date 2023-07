Sensacja na Wimbledonie. Tego nikt się nie spodziewał

Zdecydowanym faworytem spotkania 1/8 finału deblowego na Wimbledonie: Nikola Mektić/Mate Pavić (obaj Chorwacja) - Ariel Behar/Adam Pavlasek (Urugwaj, Czechy) byli ci pierwsi. Chorwaci to przecież mistrzowie olimpijscy z Tokio, zwycięzcy Wimbledonu sprzed dwóch lat. W tegorocznym turnieju byli rozstawieni z "9".

W 1/8 finału Wimbledonu Mektić/Pavić zmierzyli się z duetem, który gra ze sobą dopiero od niecałych dwóch miesięcy. Radzi sobie jednak całkiem nieźle, bo wygrał challenger w Prostojevie, Bratysławie, a w Poznaniu przegrał dopiero finał. Czech z Urugwajczykiem w poprzedniej rundzie na Wimbledonie już sprawili małą niespodziankę, bo pokonali 7:6, 61: rozstawionych z "8": Fabrice Martina i Andreasa Miesa (Francja, Niemcy).

Pierwszy set wtorkowego meczu już był sensacyjny. Mektić/Pavić w piątym gemie przegrali swoje podanie do zera i było 2:3. Potem nie potrafili odrobić strat, bo w trzech kolejnych gemach serwisowych rywali, zdobyli zaledwie punkt. Tylko jedno przełamanie zadecydowało też o losach drugiej partii. Faworyci wywalczyli je w czwartym gemie, a potem pewnie utrzymali przewagę i zwyciężyli 6:3.

O losach meczu zadecydował decydujący, trzeci set (po raz pierwszy w historii Wimbledonu, bo jeszcze do ubiegłego roku grano do trzech wygranych). W nim Mektić/Pavić zawiedli w końcówce. Przy stanie 5:6 serwowali i przegrali gema do 15.

Duet Behar/Pavlasek w ćwierćfinale czeka kolejne bardzo trudne zadanie. Zmierzy się bowiem z turniejową jedynką, finalistami US Open z ubiegłego roku, parą: Wesley Koolhof/Neal Skupski (Holandia, Wielka Brytania).