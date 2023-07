Tylko nie to! Wyjaśniamy, co z rankingiem WTA po odpadnięciu Igi Świątek z Wimbledonu

Iga Świątek, awansując do ćwierćfinału Wimbledonu, ustanowiła najlepszy w tym turnieju wynik w karierze. Względem poprzedniego roku wykonała znaczny progres, bowiem wówczas dotarła jedynie do trzeciej rundy. W tej sytuacji jasne stało się, że Polka bez względu na wynik meczu z Jeliną Switoliną w rankingu WTA zyska dodatkowe punkty. Problem w tym, że w podobnej sytuacji znalazła się jej największa rywalka Aryna Sabalenka (2. WTA).

Białorusinka w poprzedniej edycji Wimbledonu w ogóle nie wystartowała, więc za sam awans do ćwierćfinału zyskała 429 dodatkowych punktów. W przypadku Świątek liczba ta wyniosła 325. Niestety na tym punktowy zastrzyk się skończy. 22-latka mimo przegranej pierwszej partii i trudnej sytuacji w drugiej potrafiła odwrócić losy meczu i doprowadzić do trzeciego seta. Eliny Switoliny (78. WTA) ostatecznie nie udało się jednak pokonać. Polka przegrała 5:7, 7:6 (5), 6:2. Za awans do półfinału zgarnęłaby kolejne 350 punktów, co w najbliższym notowaniu przełożyłoby się na 9665 punktów. Najbardziej pozytywny wariant, a więc końcowy triumf, zakładał nawet 10885 punktów. Skończy się jednak na 9315 punktach.

Teraz Świątek musi czekać na odpowiedź Aryny Sabalenki, która w środę zmierzy się w ćwierćfinale z Amerykanką Madison Keys (18. WTA). Jeśli wygra, zbliży się na 470 punkty. Na ten moment ma ich 8495. Możliwy jest nawet scenariusz, w którym Sabalenka wyprzedzi Polkę w rankingu WTA. Zwycięstwo w finale, które zapewni jej 10065 punktów. W przypadku dotarcia do finału będzie miała 9366 punktów i również wyprzedzi Świątek.

Świątek mimo porażki ze Switoliną wciąż ma pewną przewagę nad trzecią w rankingu Jeleną Rybakiną. Kazaszka w najlepszym wypadku powiększy swój dorobek do 7035 i nie poprawi swoje pozycji.