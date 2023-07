Iga Świątek odpadła z Wimbledonu, ale zarobiła fortunę. Absolutny rekord

Iga Świątek (1. WTA) mimo licznych trofeów na koncie wciąż nie może wywalczyć zwycięstwa na trawiastych kortach Wimbledonu. Dotarcie w tym roku do ćwierćfinału jest jej najlepszym wynikiem w karierze na tym turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Świątek odpada z Wimbledonu. Wiadomo, ile zarobi

Pierwsza rakieta świata zmagania na Wimbledonie rozpoczęła bez większych problemów. W pierwszej rundzie Świątek pokonała 6:1, 6:3 chińską tenisistkę Lin Zhu (34. WTA). Następnie zmierzyła się z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA), która również gładko przeszła, wygrywając 6:2, 6:0.

Trzecia runda w wykonaniu Świątek również zakończyła się zwycięstwem bez straty seta. Tam Polka ograła 6:2, 7:5 zawodniczkę z Chorwacji Petrę Martić (29. WTA). Schody zaczęły się w czwartym etapie rozgrywek. Starcie Igi Świątek ze Szwajcarką Belindą Bencić (14. WTA) zagwarantowała masę emocji, gdyż Polka musiała bronić aż dwóch piłek meczowych. Ostatecznie udało jej się wygrać, pokonując rywalkę 6:7, 7:6, 6:3.

Od eksperta w TV do ćwierćfinału Wimbledonu. Niesamowity rok nowego bohatera

W ćwierćfinale Świątek spotkała się z Ukrainką Eliną Switoliną (WTA 76). Przy stanie 5:3 dla Polki w pierwszym secie nagle rywalka zaczęła niesamowicie punktować, wygrywając aż cztery gemy z rzędu, tym samym wygrywając całego seta 7:5. Po prawdziwym horrorze w drugiej odsłonie zakończonym tie-breakiem Świątek wygrała 7:6 (7:5) i doprowadziła do wyrównania. W trzecim secie górą była jednak Switolina, która wygrała go 6:2.

Świątek dokonała niemożliwego. To była beznadziejna sytuacja

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Tegoroczny Wimbledon jest rekordowy pod względem puli nagród, która wynosi aż 44 miliony funtów. Iga Świątek za grę w ćwierćfinale zarobi aż 340 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ok. 1,7 miliona złotych. Elina Switolina z kolei za awans do półfinału otrzyma równo 600 tysięcy funtów, a więc 3,1 miliona złotych. Zwycięzca całego turnieju zgarnie zaś 2 350 000 funtów, co daje ok. 12 250 000 złotych.

Dla Świątek to także rekordowy zarobek na Wimbledonie, gdyż nigdy wcześniej nie dotarła w tym turnieju tak daleko.

Nagrody pieniężne za Wimbledon 2023: