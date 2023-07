Świątek dokonała niemożliwego. To była beznadziejna sytuacja

Iga Świątek walczy jak lew o półfinał tegorocznego Wimbledonu. W meczu z Eliną Switoliną nie poddaje się w nawet najgorzej rokujących sytuacjach. Na początku drugiego seta przegrywała gema już 0:40, a rywalka miała znakomitą okazję, by go skończyć. Mimo to Polka cudownie wyszła z opresji. Mina Switoliny bezcenna.

