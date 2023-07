Wielka sensacja! Znamy pierwszą półfinalistkę Wimbledonu. To czarny koń turnieju

Turniej singlowy kobiet na tegorocznym Wimbledonie wchodzi w decydującą fazę. Poznaliśmy już pierwszą półfinalistkę imprezy. O 14:30 bój o półfinał rozpoczęła także Iga Świątek, dla której trwająca impreza jest i tak najlepszym występem w Londynie w całej karierze.

W najlepszej czwórce Wimbledonu już Marketa Vondrousova, która pokonała czwartą rakietę świata. W pierwszej partii górą była Czeszka, która przy stanie 2:0 dla rywalki wygrała cztery gemy z rzędu i nabrała pewności siebie. Ostatecznie set zakończył się jej zwycięstwem 6:4.

Od początku drugiej partii Amerykanka zaczęła dominować na korcie i dążyła do doprowadzenia do trzeciego seta. Po kilkunastu minutach prowadziła już 4:1 i wyglądała o wiele lepiej niż czeska tenisistka. Vondrousova zdołała wygrać jeszcze tylko jednego gema, a set zakończył się wygraną Peguli 6:2.

Trzeci set od początku miał podobny przebieg do drugiego. Pegula dominowała na korcie i nie pozwalała na zbyt wiele Czeszce. Po 21 minutach mecz został przerwany z powodu opadów deszczu i zamykaniu dachu. Gdy tenisistki wróciły do gry, po ponad 20-minutowej przerwie, obraz gry uległ zmianie. Czeszka z minuty na minuty wyglądała coraz lepiej i po prawie dwóch godzinach gry doprowadziła do wyrównania w trzeciej partii (4:4).

W dziewiątym, niezwykle długim gemie, ostatniego seta panie grały na przewagi i lepsza okazała się Vondrousova. Czeszka przełamała Pegulę i była o krok od półfinału Wimbledonu. Ostatecznie wygrała cały mecz 6:4, 2:6, 6:4.

Dla Czeszki to wyrównanie najlepszego wyniku w turniejach wielkoszlemowych. W 2019 roku dotarła do półfinału Australian Open. Od 2019 roku ani razu nie udało jej się dotrzeć dalej niż do 3. rundzie w najważniejszych turniejach w sezonie.

Wimbledon. Kiedy mecz półfinałowy z udziałem Czeszki?

Teraz przed Marketą Vondrousovą prawie dwie doby odpoczynku. Półfinały z udziałem pań zaplanowano na czwartek 13 lipca. Czeszka zmierzy się z Igą Świątek lub Eliną Switoliną. Godzina rozpoczęcia meczu będzie znana po opublikowaniu szczegółowego planu gier. Transmisja na sportowych antenach Polsatu, a relacja na żywo także na Sport.pl