Sabalenka opowiedziała o relacji z Djokoviciem. Szczerze

Aryna Sabalenka i Novak Djoković to w tym momencie światowe dwójki w kobiecym i męskim tenisie. Oboje mają rzesze fanów, ale i wielu przeciwników. Serba i Białorusinkę w pewnym sensie połączyły sprawy polityczne związane z wojną na Ukrainie. 25-latka wielokrotnie pytana była o swój stosunek do tych wydarzeń i wciąż nie zdobyła się na słowa jednoznacznego potępienia. Z kolei ojciec Djokovicia podczas ostatniego Australian Open fotografował się z rosyjskimi kibicami, w koszulkach z symbolem "Z". Serbscy fani tenisisty zresztą również nie ukrywają swoich proputinowskich sympatii.

Ciepłe słowa Sabalenki o Novaku Djokoviciu. "Naprawdę doceniam jego pomoc"

Okazuje się, że Djoković i Sabalenka w ostatnim czasie mocno się zbliżyli. Wzajemnie się wspierają, a niedawno publikowali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Również podczas Wimbledonu Sabalenka i Djoković odbyli wspólny trening i znów pokazali się razem na zdjęciu w serdecznym uścisku.

W końcu ciekawość wzięła górę i jeden z dziennikarzy na konferencji prasowej po wygranym przez Białorusinkę meczu czwartej rundy z Jekateriną Aleksandrową (22. WTA) zapytał o jej relację z Djokoviciem. Tenisistka z uśmiechem na ustach podzieliła się szczerym wyznaniem. - To świetny facet, bardzo miły. Zawsze mogę z poprosić go o radę, a on mi jej udzieli. Bardzo to doceniam. Naprawdę dobrze mieć kogoś takiego jak Novak. Takiego przyjaciela, na którego zawsze można liczyć. Naprawdę doceniam jego pomoc - przyznała, cytowana przez firstsportz.com.

Dwoje przyjaciół w tegorocznym Wimbledonie zapewniło sobie awans do ćwierćfinału. Sabalenka zmierzy się w nim Madison Keys (18. WTA), a Djoković z Andiejem Rublowem (8. ATP). Jako pierwszy na kort powinien wyjść Serb, którego mecz zaplanowany jest na wtorek. 25-latka zagra dzień później