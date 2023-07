Dwie rzeczy łagodzą gorycz porażki. Świątek przemówiła po meczu ze Switoliną

Po ubiegłorocznym występie Igi Świątek w Wimbledonie, który zakończył się na trzeciej rundzie, pozostało wspomnienie ogromnych nerwów i licznych błędów Polki. Pierwsza rakieta świata nie potrafiła się wówczas odnaleźć na trawiastej nawierzchni. Trzy pierwsze spotkania tegorocznej edycji dały zupełnie odwrotny, bardzo optymistyczny obraz. Potem 22-latka zaserwowała swoim kibicom dwa trzysetowe dreszczowce - Belindę Bencić zdołała jeszcze pokonać, ale na Elinę Switolinę w ćwierćfinale nie znalazła już sposobu (5:7, 7:6, 2:6). A nazwisko rywalki to jeden z powodów, dla których, nieco łatwiej było jej się pogodzić z pożegnaniem z rywalizacją.

"Ciężko wskazać jedną rzecz, która zawiodła". Szukanie rady u całego sztabu

Bencić, która w ostatnich miesiącach częściej niż z rywalkami mierzyła się z kłopotami zdrowotnymi, po niedzielnej przegranej ze Świątek była przede wszystkim dumna z siebie. Polka dwa dni później na konferencję po porażce ze Switoliną też przyszła w wyraźnie lepszym nastroju niż 12 miesięcy temu, kiedy nie sprostała w trzeciej rundzie Alize Cornet.

- Może to nie był mój najlepszy występ, ale wiem, że dałam z siebie wszystko - zapewniła kilkakrotnie dziennikarzy.

Polka przyznała, że tego dnia jej forhend był daleki od doskonałości. Ale czy był główną przyczyną porażki? - Ciężko mi wskazać jedną rzecz, która zawiodła - zaznaczyła.

W trakcie spotkania również szukała odpowiedzi na to pytanie. I dlatego przerwę na zasuwanie dachu po pierwszym secie poświęciła na rozmowy z całym swoim sztabem. Do boksu podeszła dwukrotnie - najpierw w drodze do szatni, a potem po powrocie. I to ta częstotliwość zwróciła uwagę dziennikarzy i kibiców w trakcie meczu.

- Ta przerwa jest dłuższa i trenerzy mogą wtedy przyjść do pokoju dla zawodników. Potem chciałam jeszcze dostać wiadomość zwrotną od Macieja (Ryszczuka - trenera przygotowania fizycznego - red.) i Darii (Ambramowicz, psycholożki). Nie chcę mówić, co dokładnie mi powiedzieli, bo pracujemy nad tym w naszym gronie. Chciałam ich rady. Nie byłam pewna, na czym powinnam się skupić, bo miałam wrażenie, że popełniam właściwie te same błędy, choć starałam się lepiej uderzać piłkę. Czasem, kiedy coś nie działa, to ciężko znaleźć przyczynę, bo może być ich kilka. Czasem z zewnątrz może być łatwiej coś przeanalizować - tłumaczyła Świątek.

Wtedy Iga Świątek po raz pierwszy głośno krzyknęła. Wimbledon ma nową ulubienicę

Switolina agresywna jak nigdy wcześniej. Świątek polubiła się z trawą

Nie miała za to żadnego problemu z określeniem, co działało po stronie Eliny Switoliny. - Grała agresywnie, bardzo szybko. Nie wstrzymywała ręki. Nie wiem, czy grała tak wcześniej, bo mierzyłyśmy się tylko raz, kilka lat temu w Rzymie. Trenowałyśmy też razem w Australii, ale nie pamiętam, by wtedy zmieniała tak często rytm i przyśpieszała. Ale dokładnie wiem, dlaczego tak robiła. To konieczne, jeśli chcesz wygrywać takie mecze. Z pewnością ja popełniłam trochę błędów, które nie powinny mi się przydarzyć. Dlatego przegrałam. Ale też ona wywierała na mnie presję - analizowała zdobywczyni czterech tytułów wielkoszlemowych.

Przy okazji tegorocznego Wimbledonu po każdym meczu ktoś z dziennikarzy pytał ją, jak podchodzi do gry na trawie, która 12 miesięcy temu była dla niej kulą u nogi. To samo pytanie zadaliśmy jej teraz, na pożegnanie z Londynem.

Świątek i Switolina powiedziały, co o sobie myślą. "To nie ma znaczenia"

- Mogę teraz powiedzieć, że lubię trawę. W ubiegłym roku, mimo wygrania w przeszłości juniorskiego Wimbledonu, tak nie było (uśmiech). Miałam wrażenie, że nie mogę się na niej odnaleźć - przyznała 22-latka.

Dodała też, że za plus uznaje zdobyte w ostatnich dniach kolejne doświadczenie w grze na tej nawierzchni, którą ma tak mało do czynienia. Jest jeszcze inna okoliczność łagodząca.

- Rzeczywiście tak jest, że trochę łatwiej pogodzić się z porażką, gdy przegrywa się z kimś, kogo się lubi. Będę teraz kibicować Elinie. Powiedziałam jej przy siatce, że mam nadzieję, że wygra ten turniej. Wiecie, jak to jest w tenisie - wygrać tytuł wielkoszlemowy jest trudno. Wiem, że ona naprawdę bardzo tego chce - zaznaczyła Świątek.

A czy będzie oglądać mecze tej imprezy w kolejnych dniach? Tu Polka na sekundę zawiesiła głos przed odpowiedzią. - Próbuję się zmusić, by oglądać więcej tenisa na trawie. Zawsze mogę się czegoś nauczyć - dodała z uśmiechem.