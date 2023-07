Miała zdetronizować Świątek. Nagle zniknęła. Teraz jej partner przekazał świetne wieści

Naomi Osaka (436. WTA) po raz ostatni pojawiła się na korcie we wrześniu ubiegłego roku. Podczas turnieju w Tokio rozegrała jednak tylko jednego gema, ponieważ Australijka Daria Saville (231. WTA) skreczowała w spotkaniu pierwszej rundy. W następnym meczu miała zmierzyć się z Beatriz Haddad Maią (13. WTA), ale do tego starcia nie wyszła z powodów zdrowotnych. Niedługo później Osaka po prostu zniknęła. Władze Australian Open do końca wierzyły, że będą mogły gościć ją w styczniu na korcie, ale tak się nie stało. Media spekulowały o tym, że zawodniczka może chcieć nawet zakończyć karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Wszystko potoczyło się nieco inaczej. Osaka przekazała kibicom niezwykle radosną nowinę, że spodziewa się dziecka. - Zdaję sobie sprawę, że życie jest krótkie i nie biorę żadnych chwil za pewnik. Jedną z rzeczy, której nie mogę się doczekać, jest moment, w którym moje dziecko obejrzy jeden z moich meczów i powie komuś: To moja mama - zakomunikowała na Instagramie.

Naomi Osaka została mamą. Jej chłopak Cordae przekazał radosną wiadomość

Francuski raper, a prywatnie chłopak Osaki, Cordae, występował ostatnio w Calgary Stampede. Podczas koncertu poinformował fanów o tym, że jego dziewczyna urodziła piękną córeczkę. Nie podał jednak imienia, natomiast w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać konkretnej informacji od samej tenisistki.

"Jestem przekonana, że to dziecko zmusi mnie do jeszcze większego wysiłku. Chcę wygrać osiem kolejnych turniejów Wielkiego Szlema i spróbować zdobyć złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To jeden z celów, który najbardziej mnie ekscytuje, kiedy myślę o powrocie. Zrobiłam sobie przerwę, ale nadal czuję chęć rywalizacji" - powiedziała kilka miesięcy temu, cytowana przez tennisworldusa.org

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Burza w Rosji po ostatnim meczu rywalki Świątek. Oskarżają władze o tchórzostwo

Niedługo po zajściu w ciążę Osaka postawiła sobie za cel, aby powrócić na kort w styczniu 2024 roku i wystąpić w wielkoszlemowym Australian Open. Jest to jeden z jej ulubionych turniejów. Do tej pory wygrywała go przecież dwukrotnie w 2019 oraz w 2021 roku.

Radwańska wraca na kort. Znamy jej pierwsze rywalki. Absolutne hity

25-latka jeszcze do niedawna była uważana za jedną z najpoważniejszych rywalek Igi Świątek. Obie panie miały okazję dwukrotnie się ze sobą zmierzyć i aktualnie rezultat jest remisowy. Pierwszy mecz w sierpniu 2019 roku, w 1/8 finału WTA w Toronto wygrała Osaka 7:6 (4), 6:4, natomiast drugi w kwietniu ubiegłego roku, w finale WTA w Miami zwyciężyła Polka 6:4, 6:0.