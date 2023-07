Radwańska wraca na kort. I to już dziś. Starcie legend

Agnieszka Radwańska jest jedną z najlepszych polskich tenisistek w historii - wygrała aż 20 turniejów singlowych, ale ani razu nie był to Wielki Szlem. W listopadzie 2018 roku zakończyła karierę, choć nie zrezygnowała całkowicie ze sportu. Niedawno wygrała turniej legend Roland Garros, a jej partnerką była Amerykanka Lindsay Davenport. Teraz Polka stanie przed szansą na wygranie kolejnej tego typu imprezy, rozgrywanej na kortach Wimbledonu.

Radwańska wraca na kort. Powalczy o kolejny triumf w turnieju legend

Turniej legend Wimbledonu odbędzie się w dniach 11 - 16 lipca. Podczas eventu będą rywalizować dwie grupy - A i B. Radwańska znalazła się w pierwszej z nich. Jej partnerką w deblu będzie 41-letnia Na Li, która w przeszłości odnosiła wielkie sukcesy na kortach wielkoszlemowych. Przed dwunastoma laty triumfowała w Rolandzie Garrosie, a w 2014 roku odniosła zwycięstwo w Australian Open.

Polka i Chinka zagrają trzy mecze w fazie grupowej. Na start zmierzą się z amerykańsko-kazachstańską parą Vania King/Jarosława Szwiedowa. Obie rywalki doskonale wiedzą, jak grać na kortach trawiastych. W 2010 roku zwyciężyły na Wimbledonie w grze podwójnej. Sukces powtórzyły w tym samym sezonie na US Open, ale na nawierzchni twardej.

Pierwszy mecz Radwańskiej odbędzie się we wtorek 11 lipca. Początek o godzinie 18:00. W kolejnych dniach Polka i Chinka zmierzą się z duetem Cara Black/Caroline Wozniacki (Zimbabwe, Dania) oraz parą Daniela Hantuchova/Laura Robson (Słowacja, Wielka Brytania).

Do finału awansuje tylko najlepszy duet z grupy A, który w decydującym starciu zmierzy się z parą z grupy B. Tam znajdują się Kim Clijsters/Martina Hingis (Belgia, Szwajcaria), Andrea Petković/Magdalena Rybarikova (Niemcy, Słowacja), Johanna Konta/Sania Mirza (Wielka Brytania, Indie) oraz Francesca Schiavone/Roberta Vinci (obie Włochy).

Druga okazja Radwańskiej do zgarnięcia tytułu

To będzie druga szansa Radwańskiej na triumf w turnieju legend na Wimbledonie. Po raz pierwszy rywalizowała przed rokiem. Wówczas w parze z Serbką Jeleną Janković, finalistką US Open 2008, zajęły drugie miejsce i nie awansowały do finału. Tytuł w Londynie będzie bronić para: Kim Clijsters/Martina Hingis.

Oprócz Radwańskiej na kortach Wimbledonu rywalizuje oczywiśćie Iga Świątek (1. WTA). Polka dotarła już do ćwierćfinału głównej imprezy po morderczym boju z Belindą Bencić (14. WTA). W kolejnym meczu zmierzy się z Eliną Switoliną (76. WTA). Starcie zaplanowano na wtorek 11 lipca, na godzinę 14:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.