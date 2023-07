Burza w Rosji po ostatnim meczu rywalki Świątek. Oskarżają władze o tchórzostwo

Po wybuchu wojny w Ukrainie relacje pomiędzy tamtejszymi tenisistami a Rosjanami i Białorusinami stały się bardzo napięte. Zawodnicy z zaatakowanego państwa domagają się wykluczenia przeciwników z rywalizacji. Dodatkowo nie podają im ręki po zakończeniu spotkań, co często jest źle odbierane przez kibiców. Tak było m.in. po ostatnim meczu Wiktorii Azarenki z Eliną Switoliną w IV rundzie Wimbledonu. Ukrainka oraz Aryna Sabalenka zaapelowały nawet do WTA, by wydać specjalne oświadczenie w tej sprawie. Władze tenisa wysłuchały ich próśb, co nie wszystkim przypadło do gustu.

Rosjanie grzmią po oświadczeniu WTA. "Zdrada"

"Ze względu na trwającą karygodną wojnę WTA szanuje stanowisko ukraińskich sportowców dotyczące rezygnacji z pomeczowych uścisków dłoni z rywalkami z Rosji i Białorusi po zakończeniu spotkania, to ich prywatna decyzja. Mamy najlepszych kibiców na świecie i dziękujemy im za zrozumienie i szacunek wobec sportowców" - napisało WTA.

To oświadczenie nie spodobało się rosyjskim mediom. "Sport-Express" wprost pisze, że władze tenisa opowiedziały się przeciwko ich rodakom. "Wydali komunikat prasowy, za pomocą którego odmawiają ochrony zawodniczkom z naszego kraju oraz Białorusi przed obelgami ze strony Ukrainek" - czytamy.

Na tym Rosjanie nie poprzestali. Przyznali, że WTA "pogrzebało zasady fair play". "Władze tenisa zrobiły wiele, by chronić naszych zawodników. Nie byli oni dyskryminowani, nie zawieszano ich występów. Tylko że w tej sprawie, sprawie związanej z uściskiem dłoni, WTA zasadniczo zdradziło podstawy tego sportu. W końcu regulamin tenisa mówi jasno: 'Zawodnicy zawsze muszą zachowywać się etycznie - traktować z należytym szacunkiem autorytet sędziów oraz prawa przeciwników, widzów i innych osób. (...) Odmowa podania ręki jest bezpośrednią obrazą przeciwnika i przejawem braku szacunku dla niego, co jest zachowaniem niesportowym" - podkreślają dziennikarze.

Rosjanie apelują o kary dla Ukraińców

W związku z tym redakcja domaga się kar dla ukraińskich tenisistów. "Jako pojedynczy epizod, takie niesportowe zachowanie wobec przeciwnika jest prawdopodobnie tylko powodem do potępienia. Jako stała praktyka jest to jednoznaczna potrzeba sankcji. (...) Nikt nie wymaga od ukraińskich tenisistów całowania rosyjskich rywali, życzeń zwycięstw i szczęścia w życiu osobistym. Jednak wzajemne powitanie w tenisie jest częścią gry. (...) Zawsze jest wyjście. Szkoda, że WTA wolało zająć tchórzliwą pozycję od szukania opcji" - podsumowali dziennikarze.

Stanowisko rosyjskiej redakcji brzmi jednak dość absurdalnie. Tym bardziej że za stanowczą reakcją władz tenisa opowiadali się czołowi zawodnicy świata. Inaczej od WTA postąpiła z kolei Sally Bolton, a więc dyrektor generalna Wimbledonu, która stwierdziła, że jako organizator turnieju nie może niczego narzucić zawodniczkom. Nie może więc nakazać im podawania rąk ani zezwalać na brak uścisku dłoni.