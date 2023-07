Tego kamery nie pokazały. Tak Djoković zachował się po meczu z Hurkaczem [WIDEO]

Novak Djoković (2. ATP) to prawdziwy król Wimbledonu - triumfował w nim aż siedmiokrotnie. Dodatkowo pozostaje niepokonany w Londynie od 2017 roku. Tę niesamowitą serię w IV rundzie próbował przerwać Hubert Hurkacz (18. ATP), ale bezskutecznie. Choć grał z Serbem jak równy z równym, serwując aż 33 asy, to ostatecznie urwał rywalowi tylko jednego seta i przegrał 6:7, 6:7, 7:5, 4:6.

Wielki gest Djokovicia. Serb bohaterem Wimbledonu

Po meczu Djoković z uznaniem wypowiadał się o Polaku, czym zachwycił kibiców zebranych na trybunach. - Ogromne gratulacje dla Huberta za niesamowity mecz. Zagrał świetnie i był trudnym rywalem. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy ostatni raz się tak czułem przy gemach returnowych. Nie potrafiłem odczytywać kierunków. Ma on na pewno jeden z lepszych serwisów na świecie, zwłaszcza na trawie. To nie był dla mnie przyjemny mecz - mówił w pomeczowym wywiadzie.

Okazuje się, że Serb zachwycił nie tylko na korcie, ale i poza nim. Kamery zarejestrowały wyjątkowy gest tenisisty wobec niepełnosprawnego chłopca, którego spotkał tuż przed drzwiami do szatni. 36-latek nie zastanawiał się długo, rzucił torby, podszedł do dziecka i zrobił sobie z nim zdjęcie. Na tym nie koniec. Djoković podarował też chłopcu jeden z ręczników, który używał podczas meczu, o czym donieśli dziennikarze portalu nova.rs.

To nie pierwszy taki gest Serba podczas tegorocznego Wimbledonu. Już po meczu I rundy zachował się w niemal identyczny sposób. Wówczas także przy wejściu do szatni spotkał dziewczynkę na wózku inwalidzkim. Była nią Scarlett Walker, tenisistka grająca w sekcji juniorów. Wtedy również zatrzymał się, by zrobić zdjęcie z dzieckiem. Dodatkowo podarował jej nową czapkę i złożył autograf.

Djoković przed szansą na 24. tytuł wielkoszlemowy

Teraz przed Djokoviciem ćwierćfinał Wimbledonu. W nim zmierzy się z Andriejem Rublowem (7. ATP). Mecz rozpocznie się we wtorek 11 lipca około godziny 16:00. Serb będzie faworytem do zwycięstwa.

Jeśli uda mu się wygrać cały turniej, wówczas zdobędzie 24. tytuł wielkoszlemowy w karierze, czym wyśrubuje rekord wszech czasów. Drugi w klasyfikacji jest Rafael Nadal z 22. trofeami na koncie.