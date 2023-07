Bencic nagle wraca do meczu ze Świątek. Zaskakujące słowa

Belinda Bencic była sporym wyzwaniem dla Igi Świątek na trawiastych kortach Wimbledonu. Szwajcarka mogła wygrać z numer jeden światowego rankingu i to bez straty seta. Miała dwie piłki meczowe, których nie wykorzystała. Mimo to widzi sporo pozytywów po swoim występie z polską tenisistką.

Bencic wróciła do meczu ze Świątek

W ostatniej rozmowie ze szwajcarskimi mediami Belinda Bencic przyznała, że nie ma do siebie żadnych pretensji za mecz ze Świątek. Wciąż jednak odczuwa gorycz porażki.

- To boli jak cholera i zdecydowanie nie jest teraz łatwe. Ale nie muszę się obwiniać. Zagrałam świetny mecz i walczyłam do końca. Nie wiem, czy to dlatego boli mniej lub bardziej. Po porażce zawsze jesteś pusty przez kilka dni i musisz szukać nowych celów - mówiła w rozmowie z portalem nau.ch.

W okresie od kwietnia do lipca Bencic rozegrała tylko jeden mecz, wiosną była nękana przez kontuzje. Ale występami w Wimbledonie pokazała, że nie ma już po nich śladu. Nie odczuwała żadnej presji podczas turnieju. Uważa, że porażka ze Świątek mogła być jej nawet pisana.

- To nie będzie mój pierwszy i ostatni mecz, w którym przegram po przyznaniu piłek meczowych. Często było odwrotnie. Jestem wystarczająco doświadczona, by wiedzieć, że to tylko tenis. Może musiałam teraz przegrać mecz, może nadejdzie coś lepszego, wierzę w takie rzeczy - przyznała, nawiązując do sytuacji z 2021 r., kiedy odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, a miesiąc później zdobyła złoty medal olimpijski w Tokio.

Celem Bencic na resztę sezonu jest zbudowanie jak najlepszej formy na US Open i walka o miejsce w turnieju WTA Finals.

- Wimbledon był także dla mnie sprawdzianem i bardzo się cieszę, że udało mi się rozegrać cztery mecze na wysokim poziomie i od początku roku odnalazłam dobrą formę. Jestem zmotywowana przed Ameryką i mam jasny cel: pierwsza ósemka, WTA Finals. Chcę tam być - powiedziała.

W rankingu WTA Race Bencic jest na dziesiątej pozycji z dorobkiem 1800 punktów. Do ósmej Barbory Krejcikovej traci 121 pkt. Iga Świątek jest wiceliderką rankingu, prowadzi Aryna Sabalenka.