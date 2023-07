Wimbledon. O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Na razie Iga Świątek (1. WTA) idzie przez Wimbledon niczym burza. Na samym początku turnieju z łatwością pokonała Lin Zhu (6:1, 6:3) oraz Sarę Sorribes Tormo (6:2, 6:0). W trzeciej rundzie miała pierwsze większe problemy, gdy walczyła z Petrą Martić - drugi set mógł się skończyć jej porażką, ale ostatecznie również wygrała 2:0 (6:2, 7:5). Dotychczas najtrudniejszym starciem Polki było bardzo wyrównane spotkanie z Belindą Bencić, ale ono również skończyło się zwycięstwem Świątek (6:7, 7:6, 6:3).

Ćwierćfinał Wimbledonu. Świątek gra z Eliną Switoliną. Kiedy najbliższy mecz?

To wszystko złożyło się na awans Igi Świątek do ćwierćfinału Wimbledonu, a więc jej najlepszy wynik w historii na tym wielkoszlemowym turnieju. Wcześniej awansowała tam najdalej do czwartej rundy. W 2021 roku odpadła na tym etapie po meczu z Ons Jabeur (7:5, 1:6, 1:6). Teraz powalczy o pierwszy półfinał. Przeciwniczką Polki będzie Elina Switolina (76. WTA).

Ukrainka raz już poznała smak półfinału Wimbledonu. Miało to miejsce w 2019 roku. Wtedy w drodze do tego etapu rozgrywek pokonała m.in. Darię Gawriłową, Marię Sakkari, Petrę Martić i Karolinę Muchovą. Przegrała dopiero z późniejszą zwyciężczynią Simoną Halep (1:6, 3:6), która w finale wygrała z Sereną Williams.

Będzie to drugi mecz w historii pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną. Ich pierwsze spotkanie odbyło się w 2021 roku na turnieju WTA w Rzymie. Wtedy również zagrały ze sobą w ćwierćfinale. Wówczas górą była Polka, która wygrała 6:2, 7:5, a potem została też zwyciężczynią całych rozgrywek. Switolina w kwietniu wróciła do gry w tenisa po ponad rocznej przerwie.

O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać ćwierćfinał Wimbledonu? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną odbędzie się we wtorek 11 lipca. Mecz został zaplanowany na godzinę 14:30 i będzie to pierwsze starcie tego dnia na korcie centralnym. Zwyciężczyni tego pojedynku w półfinale zmierzy się z kimś z pary Jessica Pegula - Marketa Vondrousova. Transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport. Można też obejrzeć stream online za pomocą platformy Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.