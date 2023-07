Serbowie wściekli na Toniego Nadala. "Nie ma wstydu. Brutalnie upokorzył Novaka"

Novak Djoković pisze historię na naszych oczach. W czerwcu wygrał Roland Garros i wywalczył 23. tytuł wielkoszlemowy w karierze, zostając samodzielnym rekordzistą klasyfikacji wszech czasów. Wyprzedził Rafaela Nadala (22), który nie był obecny we Francji ze względu na problemy zdrowotne. Teraz Serb walczy o triumf na Wimbledonie, który wygrywał już siedmiokrotnie. Wielu ekspertów uznaje, że to właśnie on jest najlepszym zawodnikiem w historii.

Wuj Nadala zdeprecjonował Djokovicia. Serbskie media w szoku

Inne zdanie w tej sprawie wyraził wujek Rafaela Nadala, Toni. Hiszpan dość kontrowersyjnie stwierdził, że mimo rekordowej liczby tytułów Djoković nie miał największego wpływu na historię tenisa - ważniejsi byli wspomniany Nadal oraz Roger Federer.

- Myślę, że Szwajcar i Hiszpan więcej zrobili dla tego sportu niż Djoković. Właściwie to Federer miał największy wpływ na tenis. Kiedy prowadzimy dyskusję o tym, kto jest najlepszy w historii, musimy ustalić dokładne kryteria, na podstawie których wyłonimy zwycięzcę. A więc kto jest najlepszy - ten, który jest rekordzistą świata, czy ten, który wygrywa igrzyska olimpijskie? Nie mnie to osądzać - podkreślił Toni Nadal w wywiadzie dla portalu Clay Tennis.

- Myślę, że tym, któremu udało się grać na najwyższym poziomie i robić trudniejsze rzeczy, jest Federer. Natomiast tym, który wygrał najwięcej tytułów, jest Djoković. Jednak kto wie, jak potoczyłaby się historia, gdyby nie kontuzje Rafy - miałby więcej tytułów niż wszyscy inni - kontynuował. Te słowa oburzyły serbskie media. Portal espreso.co.rs wprost napisał, że Toni Nadal "nie ma wstydu i brutalnie upokorzył Novaka". "Nie może się pogodzić, że nasz rodak pisze nowe karty historii" - czytamy.

Wujek Nadala wzbudził kontrowersje. Uderzył we władze tenisa

Na tym wujek hiszpańskiego tenisisty się nie zatrzymał. Poszedł o krok dalej i stwierdził, że władze tenisa niejako dyskryminują jego krewnego. Nie od dziś wiadomo, że Nadal najlepiej czuje się na kortach ziemnych - w Roland Garros zdobył aż 14. tytułów. Jednak na tej nawierzchni rozgrywana jest tylko jedna impreza wielkoszlemowa. Zdaniem Toniego Nadala, gdyby turnieje, takie jak Australian Open organizowano na "mączce", wówczas Hiszpan byłby zdecydowanym rekordzistą i miałby około 35. tytułów.

- Novak jest lepszy, bo zdobył więcej tytułów niż Rafa. Ale co by się stało, gdyby więcej grał na glinie zamiast na twardej? Mój krewny rozgrywa trzy turnieje Wielkiego Szlema na nawierzchni, której nie lubi, i tylko jeden na ulubionej glinie. (...) To jest jasne jak słońce, że gdyby rozgrywano imprezy na "mączce", wówczas miałby więcej tytułów. Jest tak wiele małych rzeczy, których ludzie nie rozumieją. Jeśli dasz jeden rodzaj piłki, to faworyzujesz jednego tenisistę nad drugim - podsumował.

Teraz przed Djokoviciem ćwierćfinał Wimbledonu, do którego awansował po morderczym boju z Hubertem Hurkaczem. Tam zmierzy się z Andriejem Rublowem.