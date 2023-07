Od eksperta w TV do ćwierćfinału Wimbledonu. Niesamowity rok nowego bohatera

Jeszcze nie tak dawno temu znaczna część kibiców tenisa nie znała nazwiska Christophera Eubanksa. 27-letni tenisista z Atlanty był graczem drugiej setki i tylko okazjonalnie występował w turnieju ATP - najczęściej rangi 250. W challengerach również nie był zawodnikiem wybitnie się wyróżniającym. Przez wiele lat wygrał raptem dwa takie turnieje.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Amerykański tenis ma nowego bohatera. Niezwykły rok sensacyjnego ćwierćfinalisty Wimbledonu

Nagły skok rankingowy w obecnym sezonie zapewnił mu jeden bardzo dobry rezultat. W pierwszych tygodniach roku Eubanks nie zanotował żadnego wartego uwagi wyniku. Starał się przebijać w niższych turnieju cyklu ATP, ale bez skutku. W Australian Open odpadł w drugiej rundzie.

Przełom nastąpił w marcu. Tenisista przeszedł dwuetapowe kwalifikacje do drabinki głównej imprezy ATP Masters 1000 w Miami. Na Florydzie szło mu kapitalnie i odpadł dopiero w ćwierćfinale. Wyeliminował do Daniił Miedwiediew. Tak dobry wynik w mocno punktowanym turnieju pozwolił mu na awans do czołowej setki rankingu. - Twoja kariera naprawdę się zmienia po awansie ze 110. na 85. miejsce - powiedział wówczas. - Można argumentować, że zmienia się również z 85. na 50. Ale kiedy spędziłeś cztery lub pięć lat, oscylując między 150. a 200. i 220. lokatą w rankingu, ten skok do czołowej setki znaczył dla mnie tak wiele, ponieważ właśnie tego pragnąłem i dążyłem tak długo - kontynuował.

Hurkacz poruszony po meczu. Dopingował go wyjątkowy gość

Chris Eubanks to dwumetrowy gracz o wybitnie ofensywnym usposobieniu - ma bardzo dobry serwis i forehand. W dodatku gra jednoręcznym bekhendem. Taka charakterystyka oraz fakt bycia Amerykaninem, gdzie królują korty twarde, sprawiły, że 27-latek w dużej mierze odpuścił większe turnieje na mączce, grając challengery na betonie. Większe prawdopodobieństwo dobrego wyniku miał jednak na trawie i to się potwierdziło.

Amerykanin przeszedł przez kwalifikacje w Stuttgarcie oraz Halle, gdzie pokonał go Hubert Hurkacz. W gorzej obsadzonym turnieju na Majorce, który poprzedzał wielkoszlemowy Wimbledon, tenisista miał pewne miejsce w drabince głównej, lecz nikt nie spodziewał się, że będzie w stanie wygrać całą imprezę. To był jego pierwszy triumf w cyklu ATP Tour.

Był o krok od zostania pełnoprawnym telewizyjnym ekspertem

Często bywa tak, że zawodnicy, którzy dobrze grali przed Wielkim Szlemem, na samej docelowej imprezie zawodzą. Jednak nie w przypadku Eubanksa, który najpierw sensacyjnie w drugiej rundzie wyeliminował Camerona Norrie'ego (13. ATP), reprezentanta gospodarzy oraz półfinalistę poprzedniej edycji, a potem odprawił w pięciu setach Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP), dochodząc do ćwierćfinału. - Czuję się, jakbym teraz żył we śnie - powiedział po tym spotkaniu zawodnik, który w rankingu live zajmuje obecnie 31. lokatę, a może być jeszcze tylko wyżej. - Trawa i ja mieliśmy przez lata bardzo uciążliwy, powiedziałbym, związek. Ale teraz myślę, że to mój najlepszy przyjaciel - wyznał.

Rewelacyjna 16-latka pokazała brzydkie oblicze. Teraz tłumaczy. Zemsta

Jego nagły rozwój jest naprawdę trudny do pojęcia. 15 miesięcy temu Amerykanin podjął pracę jako ekspert w stacji Tennis Channel jako plan awaryjny, ponieważ wciąż przebywał w okolicach drugiej setki rankingu i nie wierzył w swoje możliwości. Jako tenisowym komentator zbierał wiele pochwał, ale chyba lepiej oglądać go na korcie.

Eubanks, zapytany w sobotę w rozmowie z telewizją ESPN, czy kiedykolwiek w siebie wątpił, odpowiedział: - Tysiąc raz. To był jeden z powodów, dla których zająłem się komentowaniem. Podczas US Open 2021 powiedziałem mojemu agentowi, że jeśli pod koniec przyszłego roku nadal będę w rankingu około 200, to muszę zająć się czymś innym - kontynuował amerykański tenisista. - Challenger Tour nie jest taki efektowny. Czułem, że przez całą karierę będę miał wzloty i upadki, a to stawało się bardzo, bardzo frustrujące - podsumował.

27-latek nie ma powodów, aby wątpić w dalsze powodzenie snu, jakim jest dla niego tegoroczny Wimbledon. W środowym ćwierćfinale gracz z Atlanty zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP), z którym kilka miesięcy wcześniej przegrał w swoim efektownym marszu w Miami, więc to idealny czas na rewanż.