Djoković sfrustrowany w meczu z Hurkaczem. "Nie pamiętam, kiedy byłem tak bezradny"

Przebieg meczu Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem pokazał w pełni, że wcześniejsze słowa Serba nie były tylko kurtuazją. Podkreślał wtedy, że ma świadomość, iż Polak będzie jego najtrudniejszą z dotychczasowych przeszkód w Wimbledonie i że będzie musiał dać z siebie wszystko, by go pokonać. Tak też było - wygrał zacięty pojedynek 7:6, 7:6, 5-7, 6:4. Świetnie serwujący wrocławianin mocno przyczynił się do tego, że widzowie obejrzeli coraz więcej oznak frustracji słynnego tenisisty, który w pewnym momencie powiedział sam do siebie, że musi zacząć od zera. Nie pomogła mu też zmiana warunków do gry.

Zmiana warunków nie wpłynęła na Hurkacza. Rosnąca frustracja Djokovicia

W tej edycji Wimbledonu już niemało meczów była przekładana, ale niewiele z nich - jak tak spotkanie Hurkacza z Djokoviciem - odbyło się na tym samym korcie, ale w połowie w warunkach niemal halowych, a w połowie w całkiem innych. Dwa pierwsze sety rozegrali bowiem przy zasuniętym dachu, a dwa pozostałe dzień później przy otwartym.

- To były dwa różne mecze - ten z niedzielnego wieczora i dzisiejszy. Kompletnie odmienne warunki. Przy zasuniętym dachu jest bardziej wilgotno i ślisko. Nie ma oczywiście wiatru. Łatwiej złapać rytm przy serwisie. Jednocześnie w głębi kortu jest nieco wolniej, co zapewnia więcej wymian. W poniedziałkowe popołudnie było zupełnie inaczej. Bardzo, bardzo wietrznie. O złapanie rytmu było więc trudniej. Hubertowi wydawało się to zbytnio nie przeszkadzać. Myślałem, że to mogłaby być moja szansa, by zacząć nieco lepiej czytać jego serwis. Ale tak się nie stało - opisywał Serb.

W czasie tego spotkania stopniowo coraz bardziej widoczna była u niego frustracja. Jej głównym powodem była właśnie świetna dyspozycja serwisowa Polaka, którą ten prezentował od początku londyńskiego turnieju.

- Serwował niewiarygodnie dobrze. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, kiedy byłem tak bezradny w gemach returnowych. Wiedziałem, że jest świetny w tym elemencie i szczególnie na trawie radzi sobie fantastycznie, ale nie spodziewałem się, że będzie to robił tak dobrze i dokładnie. Należą mu się słowa uznania - zaznaczył 36-latek z Belgradu.

Przyznał, że pojedynek był bardzo wyrównany, a dwa pierwsze sety mogły zakończyć się zwycięstwem jego rywala. W tie-breaku pierwszego Polak prowadził 6-3, a w drugim 5-4 i potem serwował.

- Mogło się to potoczyć w drugą stronę. Hubert miał swoje szanse, zwłaszcza w tie-breaku pierwszego seta. W ważnych momentach, zwłaszcza w czwartej partii, zdołałem odczytać jego serwis i zaliczyć przełamanie, które było kluczem do sukcesu - wspomniał.

Hurkacz coraz bliżej pokonania Djokovicia. "Każdy próbuje uprzykrzyć mu życie"

Ostry wewnętrzny dialog Djokovicia. "Czytanie serwisu Hurkacza jest jak hazard"

Zanim jednak do tego doszło, to kibice obejrzeli parę nerwowych zachowań Djokovicia. Dyskutował emocjonalnie z osobami ze swojego boksu, ale i nieraz jakby sam ze sobą, gestykulując przy tym. Na późniejszej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy spytał go o to, jak wyglądał ten dialog wewnętrzny.

- Nie chcesz tego wiedzieć (uśmiech). W meczach takich jak ten, kiedy nie masz zbyt wielu szans w gemach serwisowych przeciwnika, a gdy się już pojawią i ich nie wykorzystasz, to presja rośnie. Nie mam tak mocnego serwisu jak Hurkacz. Musiałem pracować nieco bardziej przy moich gemach serwisowych i wiedziałem o tym. Wreszcie ta narastająca presja znika - tłumaczył Serb.

Jak dodał, szczególnie sfrustrowało go to, jak zagrał w ostatnim gemie trzeciego seta. To wtedy Hurkacz jedyny raz w tym meczu zdołał go przełamać. Wcześniej przez 50 kolejnych gemów serwisowych siedmiokrotny triumfator Wimbledonu nawet nie był o punkt od straty podania.

- Hubertowi należy się pochwała, bo spisał się wtedy bardzo, bardzo dobrze. Ja zaś byłem trochę zbyt pasywny i było po secie. Nastawiałem się na tie-breaka i stąd moja frustracja. Potem powiedziałem sobie: "Ok, zaczniemy od zera" - wspominał Djoković.

I udało mu się to, bo w kolejnej odsłonie był już spokojniejszy i coraz mocniej zagrażał Polakowi przy jego podaniu. Kluczowy moment przyszedł przy stanie 3:3, gdy Serb zaliczył przełamanie. Był to pierwszy przegrany przez Hurkacza gem serwisowy w tegorocznym Wimbledonie.

- W czwartym secie miałem nieco więcej energii, czułem większą równowagę przy returnie. Hubert trafiał przeważnie swoim pierwszym podaniem, ale byłem w stanie je odczytać i dostosować się. To było trochę jak hazard, bo on uderza po wszystkich kierunkach. Jest tak dokładny. Piłka przy jego serwisie praktycznie zawsze leci z prędkością ponad 210 km/h. To właściwie sytuacja typu: powodzenia, wybierz stronę. Miałem to szczęście, że odczytałem jego serwis i weszliśmy w wymiany, czego chciałem. Ale Hubert grał dziś znacznie lepiej zza linii końcowej niż w niedzielę. To był bardzo wyrównany mecz. Niesamowita bitwa - podsumował wieloletni lider światowego rankingu.

O awans do półfinału zagra on z Rosjaninem Andriejem Rublowem. - Ma jeden z najlepszych forhendów w tourze. Nie ma aż tak potężnego serwisu jak Hurkacz i taktyka będzie zupełnie inna - zaznaczył główny faworyt londyńskiej imprezy.