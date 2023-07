Sabalenka zaskoczyła. Poparła Ukrainkę. Natychmiastowa reakcja władz

Od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę relacje pomiędzy tamtejszymi tenisistami a Rosjanami i Białorusinami są bardzo napięte. Przejawia się to choćby tym, że po zakończeniu spotkań nie wymieniają oni tradycyjnego uścisku dłoni. Takich sytuacji oglądaliśmy już wiele.

Kolejna miała miejsce w IV rundzie Wimbledonu, gdy Elina Switolina (76. WTA), zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie podała ręki Wiktorii Azarence (20. WTA). Schodząc z kortu, Białorusinka została wygwizdana przez publiczność, w związku z czym później Switolina zaapelowała do władz tenisa o wyjaśnienie stanowiska ukraińskich zawodników. - Może to nie jest jasne dla ludzi, niektórzy może tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Myślę, że powinno się to zrobić - wyjaśniła, cytowana przez france24.com.

Jej stanowisko poparła dość niespodziewanie Aryna Sabalenka (2. WTA) na konferencji prasowej po wygranym meczu z Jekatiernią Aleksandrową (22. WTA). - Tak jak powiedziała Elina, myślę, że trzeba opublikować w mediach społecznościowych oświadczenie, że nie będzie uścisku dłoni, aby gracze nie opuszczali kortu w towarzystwie takiego hejtu. Byłoby dobrze, gdyby tłum rzeczywiście wiedział, co się dzieje. Jest powód, dla którego nie ma uścisku dłoni - powiedziała.

Organizatorzy Wimbledonu odpowiedzieli na apel Eliny Switoliny i Aryny Sabalenki. "Nie chcemy czegokolwiek narzucać"

Do słów obu zawodniczek odniosła się Sally Bolton - dyrektor generalna All England Club, czyli organizatora turnieju. Powiedziała ona wprost, że nie ma w planach wydania takiego oświadczenia. - Historycznie w tenisie decyzja o tym, jak zawodnik zareaguje na koniec meczu, jest jego osobistą decyzją i myślę, że tak naprawdę nie chcemy czegokolwiek narzucać. Myślę, że na Wimbledonie mamy niesamowicie kompetentną publiczność, która w większości rozumie, co się dzieje - powiedziała, cytowana przez "Daily Mail".

Switolina i Sabalenka nie tak dawno same znalazły się w centrum zamieszania związanego z brakiem wspomnianego gestu. Po ich meczu w ćwierćfinale Rolanda Garrosa Białorusinka podbiegła do siatki, jakby czekając na możliwość uściśnięcia dłoni z Ukrainką. Ta zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami tego nie zrobiła i została wygwizdana przez publiczność w Paryżu.