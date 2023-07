Prawdziwe oblicze 16-latki z Rosji. Brzydki gest na Wimbledonie. Teraz tłumaczenia

Mirra Andriejewa (102. WTA) to bez wątpienia objawienie ostatnich miesięcy w świecie tenisa. Rosjanka ma dopiero 16 lat, a już dotarła do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Do Wimbledonu przystępowała jako najmłodsza od czterech lat kwalifikantka, a mimo to miała realną szansę na ćwierćfinał. W czwartej rundzie powstrzymała ją Madison Keys (18. WTA). Nastolatce było jednak mało, puściły jej nerwy i pokazała swoją drugą, gorszą twarz.

Rosjanka dała popis arogancji. "To była jej decyzja"

W meczu z Amerykanką początkowo wszystko układało się po jej myśli. Pierwszą partię wygrała do trzech. W drugiej prowadziła już 3:0, ale Keys pozbierała się i doprowadziła do tie-breaka, a w nim zwyciężyła 7:4. Sfrustrowana Andriejewa nie radziła sobie z emocjami, co przełożyło się nie tylko na teatralne gesty, ale i na grę. Po jednej z przegranych akcji jeszcze w drugiej partii ze złości rzuciła rakietą o kort, za co sędzia ukarała ją ostrzeżeniem. W trzecim za protesty otrzymała kolejne, co skończyło się stratą punktu. To jeszcze bardziej rozsierdziło Rosjankę. Gdy już ostatecznie uległa Keys 2:6 i odpadła z turnieju, ostentacyjnie nie podała ręki pani arbiter. Pożegnała się z rywalką i od razu czmychnęła do szatni.

Nieelegancki gest tak młodej zawodniczki nie umknął uwadze kibiców i dziennikarzy. Na konferencji pomeczowej nie mogło zabraknąć pytania o jej zachowanie. Okazało się, że Andriejewa wciąż rozpamiętywała akcję z rzuconą rakietą. - Nie rzuciłam rakietą, poślizgnęłam się, a potem upadłam - tłumaczyła wzburzona. - Może rzeczywiście wyglądało to tak, jakbym rzuciła rakietą. Nie wiem. Nie widziałam jeszcze żadnych nagrań. Ale to była jej decyzja. Podjęła taką decyzję, więc mecz jest już zakończony - dodała, cytowana przez "The Guardian".

Zdolna 16-latka szokuje. Tym razem minus. "Dlatego nie chciałam podać jej ręki "

Dla temperamentnej Rosjanki lekceważący gest miał być swego rodzaju zemstą. - Nie podjęła jak dla mnie właściwej decyzji. Dlatego nie chciałam podać jej ręki. Byłam zła, więc to zrobiłam - jasno postawiła sprawę Andriejewa.

Gdyby 16-latce udało się awansować, w kolejnej rundzie zagrałaby ze światową dwójką Aryną Sabalenką. Białorusinka w 1/8 finału pokonała jej rodaczkę Jekaterinę Aleksandrową (22. WTA) 6:4, 6:0 i w tej sytuacji spotka się z Madison Keys.