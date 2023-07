Hurkacz wie, co popsuł w meczu z Djokoviciem. Powiedział o tym wprost

Cztery sety - tyle trwało spotkanie IV rundy Wimbledonu między najlepszym polskim tenisistą a Serbem. Djoković ostatecznie wygrał 7:6(6), 7:6(6), 5:7, 6:4 i gra dalej o kolejne w karierze wielkoszlemowe zwycięstwo. Hurkacz zagrał jednak bardzo dobrze i niewiele brakowało, a mecz potoczyłby się zupełnie inaczej.

Hubert Hurkacz przyznał, że mógł zagrać lepiej. "Blisko". Nawiązał też do kluczowego momentu spotkania

Po zakończeniu spotkania Hurkacz stanął przed kamerami Polsatu Sport i ocenił swój występ na tle utytułowanego przeciwnika. - Nie gra się łatwo z Novakiem. Było blisko, mogłem grać trochę lepiej. Były te szanse, szczególnie dwa pierwsze sety były blisko. Cały czas była walka - przyznał Polak.

26-latek zwrócił również uwagę na jakość swojego serwisu w końcówce pierwszej partii, kiedy to w tie-breaku miał trzy piłki setowe. - Zakłada się, gdzie się serwuje i co później będzie się starało robić. Nie trafiłem serwisu tam, gdzie chciałem. Novak jest najlepszym returnującym w historii. Jeśli się nie trafi tam, gdzie się chce, ta piłka zawsze wraca - ocenił.

- Jeżeli nie ma się precyzji, to szybkość nie gra większej roli - dodał zapytany o to, co jest ważniejsze - precyzja czy szybkość serwisu. Warto dodać, że w meczu z Djokoviciem Hurkacz zaserwował aż 33 asy serwisowe.

Choć sam Hubert Hurkacz po meczu był wobec siebie krytyczny, to chwalił go sam przeciwnik. Djoković jeszcze w wywiadzie na korcie przyznał, że Polak był trudnym rywalem. - Ogromne gratulacje dla Huberta za niesamowity mecz. Zagrał świetnie i był trudnym rywalem. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy ostatni raz się tak czułem przy gemach returnowych. Nie potrafiłem odczytywać kierunków. Ma on na pewno jeden z lepszych serwisów na świecie, zwłaszcza na trawie. To nie był dla mnie przyjemny mecz - przyznał Serb.

Porażką z Djokoviciem Polak zakończył udział w tegorocznym Wimbledonie. Serb w walce o półfinał zmierzy się z Andriejem Rublowem (7. ATP).