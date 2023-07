Tego nie było od lat. Nie tylko na Wimbledonie. Z udziałem Świątek, a kiedyś Radwańskiej

Przed Wimbledonem można było się zastanawiać, jak poradzi sobie Iga Świątek (1. WTA), która do tej pory na trawie radziła sobie w kratkę. Pierwsze trzy rundy pokonała bez większych trudności, poważne problemy miała dopiero w niedzielnym meczu z Belindą Bencic (14. WTA), ale po obronie dwóch piłek meczowych zdołała wygrać i awansować do ćwierćfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Iga Świątek i inne faworytki awansowały do ćwierćfinału. Pierwsza taka sytuacja od lat

W równie wysokiej formie co Polka są inne wysoko rozstawione zawodniczki. W niedzielę awans do ćwierćfinału wywalczyła także Jessica Pegula (4. WTA), a w poniedziałek do tej fazy dostały się Jelena Rybakina (3. WTA) oraz Aryna Sabalenka (2. WTA).

Miazga w meczu Sabalenki. 72 minuty i po wszystkim!

Z wyliczeń OptaAce wynika, że jest to pierwszy Wimbledon od 2009 roku, w którym wszystkie cztery najwyżej rozstawione zawodniczki dotarły do ćwierćfinału (wtedy były to Dinara Safina, Serena Williams, Venus Williams i Jelena Diemientjewa). Natomiast ostatni wielkoszlemowy turniej, w którym taka sytuacja miała miejsce, to Roland Garros 2013 (Serena Williams, Maria Szarapowa, Wiktoria Azarenka i Agnieszka Radwańska).

Iga Świątek walczy o finał Wimbledonu. Uniknie najgroźniejszych rywalek

Układ drabinki jest taki, że cztery najwyżej rozstawione zawodniczki mogą trafić na siebie dopiero w półfinale. Świątek może być zadowolona, gdyż jako turniejowa "jedynka" w tej fazie będzie mogła zagrać z teoretycznie najsłabszą z tej czwórki Pegulą. W dodatku ma z nią najkorzystniejszy bilans, z siedmiu dotychczasowych meczów wygrała pięć. Gorzej wygląda to w przypadku rywalizacji z Sabalenką (pięć zwycięstw w ośmiu spotkaniach) oraz Rybakiną (jedna wygrana w czterech pojedynkach).

Świat zachwycił się Hubertem Hurkaczem. Nawet Serbowie. Oto, jak go nazwali

Aby w ogóle mogło dojść do meczu z Amerykanką, Polka w ćwierćfinale będzie musiała uporać się z Eliną Switoliną (76. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 11 lipca jako pierwsze na korcie centralnym. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.