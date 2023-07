Hubert "Młot" Hurkacz. Djoković od lat czegoś takiego nie przeżył. Rekord

Porażką 6:7(6), 6:7(6), 7:5, 4:6 z Novakiem Djokoviciem w czwartej rundzie zakończył swój udział w Wimbledonie Hubert Hurkacz. Polak mógł jednak opuszczać kort centralny z podniesionym czołem. Jako pierwszy zawodnik w tegorocznej edycji wygrał seta przeciwko obrońcy tytułu.

"Młotek". Hurkacz pobił rekordy serwisowe w starciu z Djokoviciem

Półfinalista Wimbledonu z 2021 roku przez cały mecz fantastycznie serwował, pozwalając rywalowi tylko na jedno przełamanie. To był zresztą pierwszy przypadek utraty podania przez Polaka w tej imprezie. Przez cztery sety Hubert Hurkacz zanotował 33 asy, bijąc przy tym kilka rekordów.

Świat zachwycił się Hubertem Hurkaczem. Nawet Serbowie. Oto, jak go nazwali

Jednym z nich jest osobisty rekord życiowy 26-latka wygrywających podań w spotkaniu cyklu ATP. Dotychczas wynosił on 29 i został ustanowiony w tym roku podczas imprezy w Madrycie. Wówczas jego rywalem był Richard Gasquet. Co ciekawe, był to mecz rozgrywany na nawierzchni ziemnej, która z najmniejszym stopniu sprzyja zawodnikom bazującym na serwisie.

Hubert Hurkacz jest także pierwszym zawodnikiem od 2016 roku, który w spotkaniu przeciwko Novakowi Djokovicowi zaserwował powyżej 30 asów. Siedem lat temu na Wimbledonie dokonał tego Sam Querrey, który pokonał wtedy Serba. To ostatnia porażka 37-latka na kortach All England Club. "Młotek" - napisał profil Opta na Twitterze.

Hurkacz zaliczył niepowodzenie. Na pocieszenie zostaje mu gigantyczna wypłata. Rekord

Polak po raz kolejny udowodnił, że ma jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy, serwis na świecie. Po spotkaniu ten element gry komplementował również sam Djoković. - Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy ostatni raz się tak czułem przy gemach returnowych. Nie potrafiłem odczytywać kierunków. Ma on na pewno jeden z lepszych serwisów na świecie, zwłaszcza na trawie. To nie był dla mnie przyjemny mecz - żartował w wywiadzie pomeczowym Serb, który w ćwierćfinale zmierzy się z Andrijem Rublowem.