Zwłoki w pobliżu kortu. Wimbledon w szoku. Niewyjaśniona tragedia

Najlepsi tenisiści i tenisistki świata właśnie rozpoczęli drugi tydzień rywalizacji w wielkoszlemowym Wimbledonie. Niestety atmosferę wielkiego sportowego święta w jednej chwili zakłóciła pewna ponura i zagadkowa sprawa. Jak informuje "The Mirror", tuż obok aren zmagań znaleziono ciało mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Niewyjaśniona śmierć wstrząsnęła Londynem. Tuż obok grają tenisiści

Policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezisku dokładnie o godz. 9:25 miejscowego czasu. Zwłoki znajdowały się w Chobham Gardens w południowym Londynie, niecałe 800 metrów od wimbledońskich kortów. - Oficerowie zjawili się na miejscu i je zabezpieczyli. Śmierć jest traktowana jako nieoczekiwana i niewyjaśniona - podał rzecznik miejscowej policji.

Świat zachwycił się Hubertem Hurkaczem. Nawet Serbowie. Oto, jak go nazwali

Według "The Sun" ciało miał znaleźć jeden z pracowników wywożących śmieci. - Widziałem śmieciarkę na końcu drogi czymś przykrytą, żeby nikt nie mógł jej zobaczyć. Gdy tylko przykryli ciężarówkę, przybyli z biało-żółtym namiotem… wtedy zorientowaliśmy się, że to coś poważnego - relacjonował w rozmowie z tabloidem 32-letni Hugo, świadek policyjnej interwencji.

Djoković docenił Hurkacza. "Nie wiem, kiedy ostatni raz się tak czułem"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Policja prowadzi śledztwo. To już druga tego typu tragedia w pobliżu kortów od momentu rozpoczęcia tegorocznej edycji Wimbledonu. W ubiegłym tygodniu tuż obok jednej ze szkół w dzielnicy Wimbledon doszło do wypadku drogowego. Zginęło w nim dwoje dzieci, a ich matka trafiła do szpitala w stanie krytycznym. W niedzielny wieczór służby potwierdziły śmierć ośmioletniej Nurii Sajjad.