Świat zachwycił się Hubertem Hurkaczem. Nawet Serbowie. Oto, jak go nazwali

7:6(6), 7:6(6), 5:7, 6:4 - takim wynikiem zakończył się ponad trzygodzinny bój na korcie centralnym (częściowo rozgrywany w niedzielę wieczorem, a częściowo w poniedziałek po południu) między Hurkaczem a Djokoviciem. Polak po wznowieniu rywalizacji grał fenomenalnie, ale to wystarczyło tylko na wygranie jednego seta. Mimo to zasłużył na wielkie brawa wszystkich. Jego występem zachwycają się także światowe media.

Hubert Hurkacz "był natchniony". Wielkie komplementy pod adresem wrocławianina

Portal puntodebreak.com zwrócił uwagę na niezwykłą determinację Huberta Hurkacza, który mimo prowadzenia Serba 2:0 zdołał nawiązać z nim równorzędną walkę po poniedziałkowym wznowieniu. "Chociaż Polak pokazał świetną wersję samego siebie, był poważny i zdeterminowany, to Nole [Djoković - przyp. red] trzymał się i zaskoczył go w odpowiednim momencie" - czytamy.

"Hurkacz był bardziej skuteczny serwisem i bardziej agresywny niż dzień wcześniej. Polak wydawał się być natchniony i dawał poczucie, że może zawstydzić Djokovicia. Hubert wygrał wszystkie swoje gemy serwisowe z wielką łatwością" - tak z kolei wznowiony mecz opisuje portal canaltenis.com. Z kolei niemieccy dziennikarze zwracają uwagę na niewykorzystane okazje jeszcze w pierwszych dwóch setach rozgrywanych w niedzielę. "W tie-breaku pierwszego seta nie wykorzystał trzech punktów setowych, w tie-breaku drugiego seta beztrosko oddał prowadzenie mini-breakiem z niekwestionowanym błędem" - wylicza portal tennisnet.com.

Włoski Eurosport podkreśla zaś wyrównany poziom całego widowiska. "Mistrzowska interpretacja i podejście do meczu przez Hurkacza, który szczególnie po wznowieniu meczu pokazał, że potrafi grać na równych warunkach" - czytamy.

Djoković docenił Hurkacza. "Nie wiem, kiedy ostatni raz się tak czułem"

Serbskie media również biją brawo Hurkaczowi. "Machina serwisowa"

Choć w Serbii trwa euforia z powodu awansu Djokovicia do kolejnej rundy, to tamtejsze media zdołały poświęcić kilka zdań Hubertowi Hurkaczowi, który jest przez nie komplementowany, "Djoković psuje polską machinę serwisową" - czytamy w nagłówku na portalu sportal.blic.rs. Serbski "Kurier" nazywa zaś Polaka "bombardierem". Te porównania nie dziwią, ponieważ nasz tenisista wyglądał kapitalnie w serwisie i był to chyba jego najmocniejszy atut zarówno w starciu z Djokoviciem, jak i na całym Wimbledonie.