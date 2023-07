Hurkacz przegrał, ale swoje na Wimbledonie ugrał. Oto jego sytuacja w rankingu ATP

Hubert Hurkacz (18. ATP) nie zagra w ćwierćfinale Wimbledonu, ale i tak ma się z czego cieszyć. W czwartej rundzie sprawił nie lada problem samemu Novakowi Djokoviciowi (2. ATP.). Panowie spędzili na korcie w sumie trzy godziny i dziesięć minut, ale spotkanie trzeba było rozłożyć na dwa dni.

Hurkacz przegrał z Djokoviciem, ale awans ma zapewniony. Polak pnie się w górę rankingu ATP

W niedzielę udało się bowiem rozegrać jedynie dwa pierwsze sety. Hurkacz pokazał, na co go stać. Ani razu nie dał się przełamać i o rozstrzygnięciu dwukrotnie decydował tie-break. Dwukrotnie przegrywał w nim minimalnie - 6:8. Zaraz po zakończeniu drugiej partii z uwagi na późną porę, trzeba było przełożyć dalszą część meczu na poniedziałek.

Tenisiści nadal nie potrafili znaleźć recepty na przełamanie. Uczynił to dopiero Hurkacz, gdy już wydawało się, że czeka nas trzeci tie-break. Wygrał gema serwisowego rywala przy stanie 6:5 i przedłużył swoje szanse na pozostanie w turnieju. Niestety w czwartej odsłonie to Serb doczekał się decydującego przełamania i wygrał 6:4.

Dla Hurkacza gra w czwartej rundzie Wimbledonu dała określone korzyści w postaci awansu w rankingu ATP. Polak w najnowszym zestawieniu przesunie się z 18. na 17. pozycję. Do jego dorobku trzeba będzie dopisać dodatkowe 135 punktów, co w sumie złoży się na 2195 punktów. W tej sytuacji 26-latek zamieni się pozycjami z Australijczykiem Alexem de Minaurem. Przed nim z 95-punktową przewagą wciąż pozostanie za to Włoch Lorenzo Musetti, którego Hurkacz pokonał w trzeciej rundzie.

Liderem rankingu ATP pozostaje Carlos Alcaraz. Zarówno Hiszpan, jak i światowa dwójka - Novak Djoković w dalszym ciągu pozostają w turnieju. 20-latek o awans do ćwierćfinału powalczy z Włochem Matteo Berettinim (38. ATP).