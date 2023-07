Świątek wyszła na kort. Grała, ale nie w tenisa. Tak spędza wolny czas. Hit! [ZDJĘCIA]

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tegorocznego Wimbledonu. W niedzielę pokonała 6:7, 7:6, 6:3 Belindę Bencic (14. WTA), choć w pewnym momencie Szwajcarka miała dwie piłki meczowe. "A w niedzielnym pojedynku z Belindą Bencić emocje Polki przez pewien czas falowały jak wzburzone morze. Całościowo nie aż tak, jak w rok temu, ale na tyle mocno, że część jej sympatyków może się zgłosić w poniedziałek na wszelki wypadek na konsultację do kardiologa" - tak o tym spotkaniu pisała nasza korespondentka z Londynu, Agnieszka Niedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Tak Iga Świątek spędza czas przed ćwierćfinałem. Niczym Robert Lewandowski

W poniedziałek po południu liderka rankingu WTA stawiła się na treningu na jednym z kortów. Nie skupiała się jednak wyłącznie na grze w tenisa. Razem ze swoim trenerem przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem postanowili... pograć w piłkę nożną!

Koniec pięknego snu. Rewelacja Wimbledonu zatrzymana. Puściły jej nerwy [WIDEO]

Zdjęcia z nietypowego treningu Polki pojawiły się na oficjalnych profilach Wimbledonu w mediach społecznościowych. "Posiadając piłkę" - czytamy w opisie fotografii, na których widać jak liderka rankingu WTA świetnie radzi sobie z piłką przy nodze. A na jej twarzy dominuje uśmiech.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Kibice w komentarzach również byli zachwyceni. "Potrzebujemy jej w naszej kadrze narodowej", "Niesamowita w piłkę nożną i w tenisa", "Weźcie ją do Manchesteru United" - czytamy.

Wpadka Igi Świątek. Natychmiast złapała się za głowę. WTA pokazało nagranie [WIDEO]

Póki co w sieci nie pojawiło się nagranie. Wygląda jednak na to, że Iga Świątek chciała poczuć się przez moment jak Robert Lewandowski. Zresztą kibice zaczęli już porównywać ją do napastnika FC Barcelony.

We wtorek Iga Świątek powalczy o półfinał Wimbledonu. Zmierzy się z Eliną Switoliną (76. WTA). Godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana. Relacja na żywo w Sport.pl i w naszej aplikacji.