Miazga w meczu Sabalenki. 72 minuty i po wszystkim!

W niedzielę po prawdziwym dreszczowcu do ćwierćfinału Wimbledonu awansowała Iga Świątek. Już w poniedziałek za sprawą kreczu rywalki to samo powiodło się Kazaszce Jelenie Rybakinie. Jako ostatnia z "wielkiej trójki" na kort wyszła Białorusinka Aryna Sabalenka (WTA 2), która mierzyła się z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (WTA 22). Rosjanka jest dla Sabalenki rywalką bardzo niewygodną, bo wygrała trzy z pięciu meczów z Białorusinką, a do tego na trawie radzi sobie naprawdę dobrze i kilka tygodni temu wygrała turniej w holenderskim Hertogenbosch. Kibice tenisa, ze względu na styl gry obu pań, czekali na wielkie tenisowe grzmoty.

Pokaz siły Aryny Sabalenki. Jest w ćwierćfinale Wimbledonu

I takie grzmoty obserwowaliśmy od początku, bo obie panie dobrze weszły w to spotkanie. Świetnie serwowały i długo dość pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe. Gdy już piłka była na dobre w grze, tenisistki prezentowały efektowne wymiany, często rozgrywane z ogromną mocą, jak na tenis kobiecy.

Co ciekawe, bardziej kombinacyjny tenis z tej dwójki prezentowała Sabalenka, której nieraz udawało się zaskoczyć rywalkę skrótem albo przynajmniej wywalczyć w ten sposób sporą przewagę w wymianie.

Break pointy pojawiły się dopiero w ósmym gemie, gdy serwowała Aleksandrowa. Wprawdzie prowadziła ona już 30:0, ale później jednak trzy punkty z rzędu zdobyła Białorusinka. Rosjanka potrafiła jednak efektownie się wybronić i po grze na przewagi odwrócić losy gema, doprowadzając do remisu 4:4.

Takiej zimnej krwi zabrakło Aleksandrowej dwa gemy później, gdy zaliczyła ona kryzys serwisowy. Sabalenka już prowadziła 40:0, miała trzy break pointy, ale jej rywalka świetnie je wybroniła. Tyle że po chwili Sabalenka miała także czwartą szansę na przełamanie, a przy tej kluczowej piłce Aleksandrowa popełniła pierwszy w meczu podwójny błąd serwisowy i przegrała nie tylko gema, ale też całego pierwszego seta 4:6.

Dobra seria Sabalenki trwała. Rozpędzona Białorusinka wprawdzie musiała w pierwszym gemie drugiego seta grać na przewagi, to w kolejnych dwóch gemach straciła w sumie tylko dwa punkty. W ten sposób ponownie przełamała nie najgorzej grającą Aleksandrową i prowadziła już 3:0.

Tego nacisku ze strony świetnej rywalki Aleksandrowa w końcu nie wytrzymała i pękła. Wprawdzie w kolejnym gemie serwisowym prowadziła już 30:0, to świetnie returnująca Sabalenka doprowadziła do break pointa, a w nim Rosjanka popełniła podwójny błąd serwisowy.

Po chwili nie bez kłopotów Białorusinka dołożyła jeszcze wygranego gema serwisowego na 5:0, by na koniec jeszcze w efektownym stylu przełamać swoją przeciwniczkę. Wygrywając ósmego gema z rzędu, Sabalenka zwyciężyła w drugim secie 6:0 i zamknęła całe spotkanie w godzinę i 12 minut.

Aryna Sabalenka rozbiła Jekatierinę Aleksandrową 6:4, 6:0 i w świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. W nim zagra z Amerykanką Madison Keys (WTA 18), która ograła młodziutką Rosjankę Mirrę Andriejewą 3:6, 7:6, 6:2.