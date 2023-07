Hurkacz odpadł z Wimbledonu. Dostał owację na stojąco

Polską niedzielę na korcie centralnym Wimbledonu przerwała cisza nocna, która zabrania gry na kortach All England Club po godz. 23:00. Iga Świątek kładła się spać w bardzo dobrym nastroju po ograniu Belindy Bencic i awansie do ćwierćfinału. W zdecydowanie gorszym humorze mógł być Hubert Hurkacz, który przegrał dwa pierwsze sety z Novakiem Djokoviciem po tiebreakach - oba do sześciu. Polak musiał szybko wyrzucić z pamięci swoje szanse. W obu dodatkowych rozgrywkach prowadził z minibreakiem.

Trzeci set w meczu, a pierwszy po wznowieniu gry, od serwisu rozpoczął Hurkacz, którego nawet Serb do tego momentu nie był w stanie przełamać. Polak w drodze do czwartej rundy ani razu nie stracił podania, a w pierwszej części tego pojedynku zaserwował aż 23 asy. Dobrą formę serwisową zademonstrował również w poniedziałek. Seta rozpoczął od czterech skutecznych akcji przy siatce.

Hurkacz wygrał sześć pierwszych punktów po wznowieniu gry. Po utrzymaniu swojego podania uzyskał wynik 30:0 przy serwisie Djokovicia, ale nie zdołał przebić czterech następnych returnów i gema na swoje konto zapisał rywal. W poniedziałek mieliśmy kontynuację tego, co oglądaliśmy dzień wcześniej. Znów obaj zawodnicy szybko oraz pewnie wygrywali swoje podania, choć polski tenisista wyglądał ciut pewniej w wymianach niż w niedzielę. Grał mniej pasywnie i lepiej funkcjonował jego forehand. Potwierdziły to statystyki, gdyż wygrane wymiany powyżej dziewięciu uderzeń rozdzielały się na 50 proc. dla obu zawodników.

Taki stan gry utrzymywał się do samej końcówki trzeciej partii. Wydawało się, że nieunikniony jest kolejny tiebreak, ale Polak miał coraz więcej do powiedzenia przy podaniu Djokovicia. To dało efekt przy stanie 6:5. Hurkacz nie miał już nic do stracenia, więc atakował każdą piłkę, ruszając do siatki. Świetny forehand po linii - uderzenie, które nie funkcjonowało w dniu poprzednim - dał mu dwie piłki setowe. Pierwszą Serb obronił bardzo dobrym serwisem, ale przy drugim doszło do wymiany, w której karty rozdawał półfinalista Wimbledonu z 2021, wymuszając błąd na rywalu. Hubert Hurkacz każdą wymianę starał się przeprowadzić na swoich warunkach. Nawet kosztem pomyłki. Podejście all-in dało mu przedłużenie szans w tym meczu. To pierwszy przegrany set przez Djokovicia w tej edycji Wimbledonu.

Przy stanie 3:3 w czwartej partii doszło do wydarzenia, którego nie byliśmy świadkami w tegorocznej edycji Wimbledonu. Hubert Hurkacz, po 67. wygranych gemach serwisowych z rzędu, stracił podanie. Udało się wyjść ze stanu 15:40, ale w grze na przewagi lepszy był Djoković, który dopiero za ósmą szansą w tym spotkaniu przełamał Polaka. W tym momencie pociąg z napisem "ćwierćfinał" mocno odjechał osiemnastej rakiecie świata.

Novak Djoković nie wypuścił już tej szansy i wygrał swój setny pojedynek w karierze rozgrywany na kortach Wimbledonu. Zanotował w nich raptem dziesięć porażek, co tylko ponownie pokazuje, z jakiego kalibru tenisistą mierzył się Hubert Hurkacz.