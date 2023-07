Świątek musi mieć się na baczności. Rosjanie zacierają ręce

Iga Świątek bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznym Wimbledonie. Pokonała już Lin Zhu (34. WTA), Sarę Sorribes Tormo (84. WTA), Petrę Martić (29. WTA), a w niedzielę po niesamowitym boju, w którym obroniła dwie piłki meczowe, wygrała z Belindą Bencic (14. WTA) 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3 i awansowała do ćwierćfinału rywalizacji. Polka może trafić wkrótce na absolutną sensację tego turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Rosjanie przestrzegają Świątek przed sensacją Wimbledonu. Mirra Andriejewa idzie jak burza

Mirra Andriejewa (102. WTA) lada chwila może "z drzwiami" wejść do czołowej setki rankingu WTA. Rosjanka kapitalnie spisuje się w ostatnim czasie i biorąc pod uwagę to, że ma zaledwie 16 lat, wielu widzi przed nią świetlaną przyszłość. Rosjanka jak burza przebrnęła przez kwalifikacje do Wimbledonu, wygrywając wszystkie trzy spotkania. W II rundzie turnieju głównego odprawiła Barborą Krejcikovą (11. WTA), wygrywając finalnie przez krecz rywalki, a w niedzielę pokonała faworyzowaną Anastazję Potapową (23. WTA) 6:2, 7:5.

- Mirra Andriejewa naprawdę niczego się nie boi. Wśród kobiet charakterystyczne jest to, że nawet wśród rozstawionych zawodniczek strach przed przegraną z młodymi i gorliwymi tenisistkami powoduje drżenie. Zobaczmy, jak sobie poradzi, gdy dostanie się do pierwszej dwudziestki. Gra świetnie i jest niebezpieczna dla wszystkich - powiedział prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej Szamil Tarpiszczew cytowany przez portal Sport24.ru.

Iga Świątek zaciera ręce. Chodzi o ranking WTA. Jeden scenariusz

- Jest bardzo zdyscyplinowana. Nie widziałem w jej tenisie nic fantastycznego, ale zdarzyło mi się patrzeć, jak Mirra i jej starsza siostra Erika trenują na zgrupowaniach. Jak na ten wiek było to bardzo profesjonalne podejście - przekazał niegdyś zdobywca Pucharu Davisa, a obecnie trener Dmitrij Tursunow, cytowany przez Sport24.ru.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Potwierdziła te słowa sama Andriejewa podczas jednej z konferencji prasowych. - Jestem trochę dziwną perfekcjonistką. Mój pokój to kompletny bałagan, ale kiedy gram wszystko musi być idealne. Do tenisa podchodzę bardzo profesjonalnie - wyjaśniła.

Co on zrobił?! Djoković nie mógł uwierzyć, Hurkacz również [WIDEO]

Iga Świątek powróci na kort już we wtorek 11 lipca, kiedy zmierzy się z Eliną Switoliną (76. WTA).