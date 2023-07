ESPN ma fenomenalną prognozę dla Igi Świątek. Lepiej być nie mogło

Iga Świątek była już pod ścianą w meczu z Belindą Bencić. Przegrała pierwszego seta, rywalka miała dwie piłki meczowa. Polka pokazała, że jest silna psychicznie w takich trudnych momentach. Wyjście na prowadzenie w takim meczu i późniejsze zwycięstwo są dla stacji ESPN wystarczającymi argumentami, by uważać, że Świątek ma największe szanse na wygranie Wimbledonu.

Zachwyty nad Świątek. Wieszczą sukces

Iga Świątek pierwszy raz w karierze dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu, stając się najmłodszą tenisistką w historii, która dotarła do tego etapu we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema. W niedzielę pokonała Szwajcarkę Belindę Bencić po trzygodzinnym pojedynku w trzech setach 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3.

Odwracając losy meczu w końcówce drugiego seta, pokazała charakter. Pod wrażeniem postawy Polki był Patrick McEnroe, były tenisista, młodszy brat legendarnego Johna McEnroe. Dla Amerykanina Świątek jest kandydatką numer jeden do końcowego triumfu na trawiastych kortach Wimbledonu.

- Po czymś takim Świątek wygra ten turniej. Takie są moje przewidywania - powiedział na antenie stacji ESPN.

Dotychczas gra na trawie była piętą achillesową Igi Świątek, ale w tym roku udowadnia, że zdecydowanie poprawiła swoją grę na tej nawierzchni. Widać to było w turnieju w Bad Homburgu, gdzie dotarła do półfinału, ale przez problemy zdrowotne musiała się wycofać. Wcześniejsze trzy mecze podczas Wimbledonu wygrała bez straty seta, a każdy pojedynek trwał mniej niż dwie godziny. Dopiero Bencić okazała się wyzwaniem, któremu Polka sprostała.

W ćwierćfinale Świątek zagra z Ukrainką Eliną Switoliną. Jeśli Polka awansuje do finału, utrzyma pozycję liderki światowego rankingu. Ewentualny triumf w Wimbledonie byłby jej piątym wielkoszlemowym tytułem w karierze.