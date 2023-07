Wpis Igi Świątek podbija internet. Mistrzyni. "Nie przekręciłam?"

Sama Szwajcarka była pod wrażeniem poziomu spotkania, które kibiców o słabszych nerwach mogło doprowadzić do skraju wytrzymałości. Przyznała, że dała z siebie wszystko i doprowadziła Igę do granic możliwości. Jak się okazuje to wciąż za mało, żeby Świątek przegrała mecz na tegorocznym Wimbledonie.

Świątek dziękuje Bencić. "Wszystko jest możliwe"

Świetną postawę Szwajcarki, której przecież bardzo niewiele zabrakło do odniesienia zwycięstwa - w drugim secie miała dwie piłki meczowe, a całe spotkanie rozegrała na bardzo wysokim poziomie - doceniła też Iga Świątek, która podziękowała swojej rywalce w mediach społecznościowych.

"Mówią, że dopóki piłka w grze to wszystko jest możliwe (nie przekręciłam?). Dziś za mną trudny test i cieszę się bardzo, że we wtorek przede mną kolejna szansa. No i pierwszy ćwierćfinał w Wimbledonie. Belinda, dzięki wielkie za walkę" - napisała na Instagramie.

W komentarzach nie brakuje zachwyconych kibiców, którzy gratulują Polce zwycięstwa i życzą jej kolejnych na drodze do finału Wimbledonu. "Gratulacje! Tak jest, dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe i pewnie takie zwycięstwo wyjątkowo smakuje" - napisała dziennikarka Marzena Rogalska. "Iga, myślałem, że tam zejdę z nerwów przed telewizorem. Jesteś wielka, piękny powrót i walka" - zachwycał się meczem Świątek aktor Borys Szyc.

"Kibicujemy ci!!!" - dodała amerykańska narciarka alpejska i dwukrotna mistrzyni olimpijska Mikaela Shiffrin. Wśród gratulacji znalazły się też m.in. słowa wsparcia od koleżanki z kortu - Magdaleny Fręch - oraz Kingi Rusin.

Kolejny mecz Iga Świątek zagra we wtorek 11 lipca. Rywalką Polki w ćwierćfinale Wimbledonu będzie Elina Switolina, półfinalistka tego turnieju z 2019 roku, która dotychczas grała z nią tylko jedno spotkanie.