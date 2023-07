Co mecz świat pyta o jedno. Wyjaśniamy, kto siedzi w boksie Igi Świątek

Iga Świątek doskonale spisuje się w tym roku. Zwycięstwo w wielkoszlemowym Roland Garros, triumfy w turniejach w Stuttgarcie, Rzymie i Bad Homburgu są tylko tego dowodem. Każdy kolejny triumf nie byłby jednak możliwy bez pomocy jej sztabu szkoleniowego oraz najbliższych, którzy towarzyszą jej w trakcie meczów. Zresztą pytanie: "kto siedzi w boksie Igi Świątek" jest jednym z najpopularniejszych zapytań w sieci dotyczących najlepszej rakiety świata.

Sztab szkoleniowy Igi Świątek. Jak wygląda? Kto siedzi w jej boksie?

Najważniejszym człowiekiem ojciec Tomasz, który zaszczepił w niej sport i był pomysłodawcą tego, aby rozpoczęła treningi tenisa. - To ojciec nauczył mnie, jak być profesjonalnym sportowcem. Wpoił mi dyscyplinę. Wychował mnie i pokazał, jak być pewną siebie. Gdyby nie on, nie grałaby teraz w tenisa - przekazała w rozmowie z "Super Expressem". 58-latek sam w przeszłości był czynnym sportowcem, konkretniej wioślarzem. W 1988 roku brał nawet udział w IO w Seulu i w zawodach w czwórce podwójnej zajął siódme miejsce.

Do grona najbliższych jej osób należy również siostra Agata. To właśnie ona motywowała Igę do ciężkiej pracy, kiedy obie rywalizowały na korcie. Była z nią kilka tygodni temu w Paryżu, gdzie po raz trzeci w karierze triumfowała w Roland Garros. Pomimo ponadprzeciętnych umiejętności zakończyła przygodę z tenisem, postawiła na naukę i ukończyła studia stomatologiczne.

Od grudnia 2021 roku głównym trenerem Świątek jest Tomasz Wiktorowski. 42-latek zastąpił na stanowisku Piotra Sierzputowskiego, który po pięciu latach współpracy rozstał się z liderką światowego rankingu. Szkoleniowiec zawsze siedzi w boksie Igi Świątek. W przeszłości prowadził Urszulę oraz Agnieszkę Radwańską. Wspólnie ze starszą z sióstr doszedł do finału Wimbledonu.

Kolejną ważną częścią jej sztabu jest fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk, który jednocześnie dba o jej przygotowanie motoryczne. Dołączył do grona jej najbliższych współpracowników tuż przed zwycięskim w 2020 roku turniejem Rolanda Garrosa. Wcześniej pomagał w przygotowaniach m.in. węgierskiej tenisistce Timei Babos oraz olimpijczykowi Tomaszowi Majewskiemu.

Ostatnim niezwykle istotnym człowiekiem w boksie Świątek jest jej psycholog Daria Abramowicz. Obie panie zaczęły współpracę w lutym 2019 roku i już po ponad roku widać było owoce tej współpracy, kiedy odniosła zwycięstwo we French Open. Przede wszystkim dzięki temu triumfowi Abramowicz została uhonorowana przez Polski Komitet Olimpijski tytułem w kategorii Trenerki Roku 2020.

- Współpracowałam z kilkoma psychologami, ale Daria doskonale mnie rozumie. Czasem mam wrażenie, że czyta w moich myślach. Podnosi poziom mojej pewności siebie - powiedziała Świątek, cytowana przez Eurosport.

Podczas niedzielnego spotkania z Bencic kibice zwrócili uwagę również na jedną nową osobę w boksie Igi. Najprawdopodobniej był to specjalnie oddelegowany menadżer z agencji menadżerskiej IMG Tennis, z którą Polka jest związana od września 2022 roku.

