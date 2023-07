Rozłam w tenisie. Tenisistki podzielone. Jednoznaczny głos Igi Świątek

To jeden z najczęściej dyskutowanych tematów podczas tegorocznego Wimbledonu. Podobnie jak w innych dyscyplinach sportu, kobiecy tenis rozważa możliwość nawiązania współpracy z Arabią Saudyjską. Zapowiedział to ostatnio szef WTA Steve Simon, ale zastrzegł, że do zorganizowania turnieju jeszcze daleka droga.

Tenis w Arabii Saudyjskiej?

- Nie podjęliśmy żadnych decyzji ani nie rozpoczęliśmy żadnych formalnych negocjacji. Na razie analizujemy to na różnych płaszczyznach - powiedział Simon dziennikarzom na imprezie w Londynie z okazji 50. rocznicy powstania WTA, cytowany przez agencję Reuters.

Wcześniej prezes ATP Andrea Gaudenzi przyznał, że prowadzi rozmowy z Funduszem Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej i innymi potencjalnymi inwestorami na temat możliwości organizowania imprez w tym kraju.

Rosnący wpływ Saudyjczyków w świecie sportu wywołuje wiele kontrowersji z uwagi na ograniczanie praw kobiet i społeczności LGBT w tym kraju. Simon zauważa jednak znaczną poprawę na tych polach. - W lutym udałem się do Arabii Saudyjskiej, aby zobaczyć to na własne oczy. Wzięliśmy ze sobą też kilku tenisistów. Chcieliśmy ocenić, jak wyglądają zmiany społeczne. W Arabii wciąż jest mnóstwo problemów, ale postęp w zakresie praw kobiet jest widoczny - przekonuje szef kobiecego tenisa.

W Arabii Saudyjskiej nie są obecnie rozgrywane turnieje tenisowe na poziomie rozgrywek WTA czy ATP. Niemniej kilku czołowych tenisistów świata, w tym m.in. Danił Miedwiediew i Stan Wawrinka, rywalizowało w pokazowej imprezie Diriyah Cup. Z kolei Carlos Alcaraz, lider męskiego rankingu, przyznał ostatnio, że nie miałby nic przeciwko występowaniu w tym kraju.

Prawa kobiet i osób LGBT

Środowisko tenisowe jest jednak podzielone. Optymistką pozostaje legenda kobiecych rozgrywek, Billie Jean King. - Jak mamy zamiar coś zmienić, jeśli się nie zaangażujemy? Jestem całkowitą optymistką. Zawsze myślę o ludziach jak najlepiej. Musimy ciągle próbować - powiedziała Amerykanka, pytana o możliwość rywalizowania tenisistek w Arabii Saudyjskiej i zmiany społeczne w tym kraju.

Steve Simon zapewnił, że zawodniczki biorą udział w konsultacjach. Dodał, że nie ma obaw o bezpieczeństwo lesbijek rywalizujących w Arabii Saudyjskiej, ale przyznał, że jest to drażliwa kwestia.

Belgijka Greet Minnen jest jedną z tenisistek w tourze, która otwarcie opowiada o swojej homoseksualnej orientacji. W rozgrywkach kobiecego tenisa panowała zawsze większa odwaga w tego typu deklaracjach. Najlepszy przykład to wielokrotne mistrzynie wielkoszlemowe Billie Jean King i Martina Navratilova.

- Wszyscy gracze LGBT są wystarczająco mądrzy, aby niczego nie prowokować ani nie trzymać się za ręce, gdy nie powinniśmy. Myślę, że musimy szanować tamtejszą kulturę, ale to nie będzie problem, ponieważ WTA upewni się, że jest to dla nas bezpieczne środowisko - mówi Minnen w rozmowie z portalem Ubitennis.net.

Prawo szariatu jest podstawą ustroju prawnego w Arabii Saudyjskiej. To oznacza m.in., że homoseksualizm jest zakazany, a publiczne okazywanie uczuć ze strony osób tej samej płci może wywołać poważne konsekwencje.

Mocna wypowiedź Darii Kasatkiny

Podczas Wimbledonu dziennikarze pytali o to także m.in. Darię Kasatkinę - rosyjską tenisistkę, która kilka miesięcy temu ogłosiła, że ma dziewczynę i jest biseksualna. - Występy w Arabii Saudyjskiej? To trudna sprawa. Mężczyznom jest łatwiej, bo czują się tam dobrze. My kobiety nie czujemy się tak samo jak oni - rozpoczęła Kasatkina.

Zwróciła także uwagę na kwestię finansową: "W naszym świecie dużo mówi się o pieniądzach. Dla mnie jednak nie wszystko kręci się wokół kasy. Niestety nie wszystko też zależy od nas, zawodników. Decyzje podejmują ważniejsze osoby. Nick Kyrgios powiedział, że chętnie przyleciałby na turniej do Arabii Saudyjskiej po duży czek. Dla mnie na pewno pieniądze nie są najwyższym priorytetem w tej sytuacji".

Saudyjczycy płacą wiele w innych sportach, a rozmowy na temat tenisa pojawiły się zaledwie kilka dni po tym, jak WTA ogłosiło, że tworzy "ścieżkę do równych nagród pieniężnych". Tak, aby tenisistki zarabiały tyle samo, co tenisiści na największych turniejach do 2027 roku (w innych imprezach do 2033). Simon tłumaczył, że środki mają pochodzić z przewidywanych dochodów z transmisji i praw sponsorskich.

Władze kobiecego tenisa podpisały ostatnio kilka nowych kontraktów, m.in. z bankiem Morgan Stanley. Ponadto jesienią rozgrywki WTA wracają do Chin, a w kraju tym odbędzie się osiem turniejów. W rozmowie ze Sport.pl wiceszefowa WTA Amy Binder potwierdziła, że impreza WTA Finals kończąca sezon prawdopodobnie zostanie rozegrana w Shenzhen.

Czwarta tenisistka świata Jessica Pegula przyznała na jednej z konferencji podczas Wimbledonu, że prowadzenie interesów z Saudyjczykami może pomóc WTA w dążeniu do zapewnienia równych nagród pieniężnych. - Mogą nam pomóc wyrównać nagrody pieniężne. Są negatywne strony takiej ewentualnej współpracy, ale może z niej wyniknąć także wiele pozytywów - powiedziała Pegula.

Były mistrz wielkoszlemowy John McEnroe powiedział, że "tenis nie powinien szukać inwestycji w Arabii Saudyjskiej". Dwukrotny triumfator Wimbledonu Andy Murray przyznał, że będzie musiał dwa razy zastanowić się nad występó w Arabii Saudyjskiej. W przeszłości Murray odmówił udziału w tamtejszych imprezach pokazowych.

Pegula, Jabeur i Świątek o turniejach w Arabii

- To trudny temat, bo są tam oczywiście problemy. Myślę też, że problemy pojawiają się w wielu krajach. Czasami o pewnych rzeczach się nie mówi - komentowała Pegula. Dodała: "Ufam, że Steve podejmie właściwą decyzję dotyczącą tego, co uważa za najlepsze dla WTA".

W Londynie swoje zdanie wyraziła także pochodząca z Tunezji Ons Jabeur. - Jeśli to będzie z korzyścią dla zawodników, to jestem w 100 procentach "za". Mam nadzieję, że Saudyjczycy zainwestują nie tylko w ATP, ale także w WTA. Sytuacja kobiet w Arabii Saudyjskiej poprawia się - mówiła Jabeur.

W ostatnich latach Arabia Saudyjska wpompowała ogromne pieniądze w piłkę nożną, Formułę 1 i boks. Legenda kobiecego tenisa Martina Navratilova skomentowała na Twitterze wpis jednego z dziennikarzy, który skrytykował postawę tenisistów gotowych rywalizować w saudyjskich turniejach. - Mam złamane serce. To po prostu niewłaściwe - napisała Navratilova.

Iga Świątek także odniosła się do dyskusji na temat rozgrywania turniejów w Arabii Saudyjskiej. - Generalnie wciąż czekam na oficjalne informacje w tej sprawie, bo na dziś ciężko ocenić, co jest plotką, a co nie. Będę gotowa zagrać gdziekolwiek WTA zdecyduje, że mamy występować - powiedziała Polka, cytowana przez portal tennnisworldusa.org.