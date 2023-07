"Zrobiłabym to samo". Bencic wprost o meczu z Igą Świątek

- Przycisnęłam ją do granic możliwości. Z tego względu jestem bardzo dumna z mojego występu - podkreśla Belinda Bencić, która przegrała trzysetowy dreszczowiec z Igą Świątek w 1/8 finału Wimbledonu. Szwajcarska tenisistka zapewniła, że niczego nie żałuje odnośnie niedzielnego występu. Dotyczy to także dwóch piłek meczowych, które miała. - Zrobiłabym ponownie to samo - zapewnia.

3 (AP Photo/Alastair Grant) Otwórz galerię Na Gazeta.pl