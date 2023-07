Kiedy mecz Hurkacza z Djokoviciem? Gdzie obejrzeć Wimbledon? Kapitalne wieści dla kibiców

Hubert Hurkacz (18. ATP) i Novak Djoković (2. ATP) musieli długo czekać na rozpoczęcie niedzielnego starcia na korcie centralnym, ponieważ mieli pojawić się na nim po meczach Andrieja Rublowa (7. ATP) z Aleksandrem Bublikiem (26. ATP) i Igi Świątek (1. WTA) z Belindą Bencic (14. WTA). Oba spotkania trwały ponad trzy godziny, więc Polak i Serb wyszli na kort późno, a część ich meczu musiała zostać przełożona na poniedziałek.

Hubert Hurkacz spróbuje odrobić straty w IV rundzie Wimbledonu. Novak Djoković trzymał ciśnienie

Pierwsza część meczu była niezwykle wyrównana, ale to Djoković wyszedł z niej zwycięsko. Obaj zawodnicy ani razu nie przegrali swojego podania, co zaprowadziło do dwóch tie-breaków. W pierwszym Serb wygrał 8:6. chociaż Hurkacz miał trzy piłki setowe od stanu 6:3. Z kolei w drugiej dogrywce Hurkacza zgubiło przegranie czterech serwisów i finalnie wynik również wskazał 8:6 dla rywala.

Co on zrobił?! Djoković nie mógł uwierzyć, Hurkacz również [WIDEO]

Poniedziałkowy mecz obaj zawodnicy zaczną przy stanie 2:0 dla Djokovicia i to właśnie on będzie faworytem, by zakończyć zmagania nawet po jednym secie. Po niedzieli Hurkacz może mieć do siebie sporo pretensji, ponieważ miał seta na wyciągnięcie ręki i zaprzepaścił szansę. Nie oznacza to jednak, że nie wyciągnie wniosków i nie powalczy z wiceliderem światowego rankingu. Ich mecz z Wimbledonu w 2019 roku kończył się wynikiem 3:1 dla Djokovicia.

Hurkacz nigdy nie zebrał tylu oklasków. Jedna akcja może do niego wracać w koszmarach

Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Gdzie i o której oglądać przerwany mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Druga odsłona polsko-serbskiego starcia w IV rundzie Wimbledonu zostanie rozegrana na korcie centralnym po meczu Beatriz Haddad Mai (13. WTA) z Jeleną Rybakiną (3. WTA). To świetne wieści dla kibiców, bo hitowe spotkanie zostanie dograne w dogodnej porze. Mecz pań rozpocznie się o godzinie 14:30, a więc Hurkacz i Djoković na kort powrócą nie wcześniej niż około 16:00.

Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Z kolei w internecie będzie dostępna na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.