Kiedy mecz Świątek - Switolina? Gdzie obejrzeć ćwierćfinał Wimbledonu? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek świetnie sobie radzi na tegorocznym Wimbledonie. Polka na razie z łatwością rozprawiła się z Lin Zhu (6:1, 6:3) oraz Sarą Sorribes Tormo (6:2, 6:0), a następnie mimo problemów w drugim secie pokonała Petrę Martić (6:2, 7:5). Najtrudniejszy dotychczas mecz rozegrała w czwartej rundzie, ale z niego też wyszła zwycięsko.

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Awans Świątek do ćwierćfinału Wimbledonu. Polka zagra ze Switoliną

Iga Świątek była o krok od porażki w drugim secie spotkania z Belindą Bencić. Szwajcarka miała dwie piłki meczowe, ale Polce udało się wrócić do meczu i ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa w gemie na swoją stronę. Dzięki temu doprowadziła do tiebreaka, którego również wygrała. W trzecim secie zagrała zdecydowanie pewniej i ostatecznie udało jej się go zwyciężyć bez większych problemów.

Szczere wyznanie Igi Świątek po meczu z Bencic. "Nie martwcie się"

Teraz Iga Świątek szykuje się do meczu z Eliną Switoliną. Ukrainka po bardzo emocjonującym spotkaniu dopiero co pokonała Wiktorię Azarenkę. Ich starcie musiał rozstrzygnąć tiebreak, który ostatecznie wygrała Switolina - mimo tego, że raz nie wykorzystała piłki meczowej. Do tej pory Świątek ze Switoliną grała tylko raz, w 2021 roku na turnieju WTA w Rzymie. Polka wygrała ćwierćfinał (6:2, 7:5), a następnie całe rozgrywki.

Elina Switolina na Wimbledonie najdalej doszła do półfinału. W 2019 roku osiągnęła ten etap turnieju, wcześniej eliminując między innymi Petrę Martić, Karolinę Muchovą, czy Marię Sakari. Ostatecznie odpadła po porażce z Simoną Halep (1:6, 3:6), która potem wygrała całe rozgrywki.

Switolina nie podała ręki Azarence. Rosjanie mają wytłumaczenie. Niebywałe

Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać Wimbledon? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Igi Świątek z Eliną Switoliną odbędzie się we wtorek 11 lipca o nieznanej jeszcze godzinie. Prawa do pokazywania Wimbledonu w Polsce posiada Polsat i starcia tego turnieju można oglądać na kanałach sportowych tej telewizji oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia spotkań Wimbledonu na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.