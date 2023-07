Iga Świątek zaciera ręce. Chodzi o ranking WTA. Jeden scenariusz

Iga Świątek po ponad trzygodzinnym boju wygrała 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3 Belindą Bencic (14. WTA) w IV rundzie w Wimbledonu. Polka na brytyjskich kortach gra nie tylko o wygraną, ale również o utrzymanie pozycji liderki światowego rankingu. Już w trakcie jej meczu sporo powodów do radości mogła mieć Aryna Sabalenka, ale Świątek pokrzyżowała jej plany. Teraz Białorusinka ma nie wszystko w swoich rękach.

Tylko jedna opcja Aryny Sabalenki. Iga Świątek łatwo nie odda pozycji liderki rankingu WTA

Gdyby Świątek przegrała z Bencic, to Sabalence wystarczyło dotrzeć do finału Wimbledonu, by otrzymać 1300 punktów i wskoczyć na pierwsze miejsce światowego zestawienia. Jednak zwycięstwo Polki w dramatycznych okolicznościach kompletnie zmieniło sytuację.

Świątek może przejść do historii. Tylko siostry Williams tego dokonały

Teraz Sabalenka przede wszystkim musiałaby wygrać Wimbledon, by zostać nowym numerem jeden. Jest oczywiście warunek - musiałaby zagrać w finale z inną przeciwniczką, niż Iga Świątek. Jeśli Polka dotrze do tego etapu, to wiceliderka nie będzie miała żadnych szans na przejęcie jej pozycji. W przypadku wygranej Białorusinka zyska łącznie 2000 punktów i będzie miała na koncie 10065. Jeśli Świątek wygra to będzie miała 10885, zaś jak dotrze do finału - 10185.

Obie zawodniczki są niezagrożone na dwóch pierwszych pozycjach, ponieważ trzecia jest Jessica Pegula z 5745 punktami na koncie. Amerykanka w przypadku wygrania Wimbledonu może mieć 6965 punktów. Z kolei czwarta Jelena Rybakina ma obecnie 5465 punktów, a triumf dałby jej 7035.

Iga Świątek zarobiła fortunę po niewiarygodnym meczu. Rekord

Aryna Sabalenka w IV rundzie turnieju zmierzy się z Jekateriną Aleksandrowną (22. WTA), a w 1/4 finału może zagrać z Madison Keys (18. WTA) lub Mirrą Andrejewą (102. WTA). Z kolei Iga Świątek w ćwierćfinale podejmie Elinę Switolinę (76. WTA).

Ranking WTA Live po wygranej Igi Świątek z Belindą Bencic: