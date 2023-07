Iga Świątek pobiła 16-letni rekord. Nowa królowa

Iga Świątek (1. WTA) była o krok od odpadnięcia z Wimbledonu w niedzielnym meczu IV rundy z Belindą Bencic (14. WTA). Liderka światowego rankingu przegrała pierwszego seta po tie-breaku, a w drugim musiała bronić dwóch piłek meczowych. Finalnie odwróciła losy spotkania, wygrała 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3 i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju. Tym samym zbliżyła się do wieloletniego rekordu.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Iga Świątek nową królową Wielkich Szlemów. Pokonała Swietłanę Kuzniecową po 16 latach

Profil OptaAce w serwisie Twitter poinformował, że Iga Świątek została najmłodszą zawodniczką, która awansowała do ćwierćfinału wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych. Ostatniej zawodniczce udało się tego dokonać 16 lat temu. W tym dorobku brakowało jej właśnie Wimbledonu, ale od niedzieli to nieaktualne.

Polka zrobiła to w wieku 22 lat i 39 dni, co niestety nie pozwoliło jej pobić rekordu Swietłany Kuzniecowej z 2007 roku. Rosjanka 3 czerwca awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa pokonując Shahar Peer 6:4, 6:3 i miała wtedy dokładnie 21 lat i 341 dni.

Ta stop-klatka mówi wszystko o zwycięstwie Igi Świątek. Tylko spójrzcie

Nie oznacza to, że na czterech prestiżowych turniejach Kuzniecowa wypada lepiej od polskiej liderki światowego rankingu. W wieku Świątek Rosjanka miała na koncie wygraną jedynie w US Open, a przez całą karierę zdołała dwa razy wygrać jeszcze Frech Open. Z kolei Świątek już teraz ma na koncie trzy wygrane na francuskim Wielkim Szlemie i triumf w US Open. Ponadto Kuzniecowa nigdy nie była liderką światowego rankingu.

Blisko, coraz bliżej. Oto droga Igi Świątek do finału Wimbledonu [DRABINKA]

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gaazeta.pl.

Iga Świątek po zostaniu najmłodszą ćwierćfinalistką zmagań wielkoszlemowych od 16 lat może jeszcze poprawić swój wynik na Wimbledonie. Polka we wtorek 11 lipca powalczy o półfinał z Eliną Switoliną (76. WTA). Gdyby wygrała, to osiągnie również wszystkie cztery półfinały, ponieważ to dotychczas jej najlepszy wynik w Australian Open.