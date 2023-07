Iga Świątek może przejść do historii! Tylko siostry Williams tego dokonały

Iga Świątek (1. WTA) już osiągnęła największy sukces w karierze jeżeli chodzi o występy na Wimbledonie. Do tej pory nigdy nie awansowała dalej niż do czwartej rundy - miało to miejsce w 2019 roku. Styl tegorocznego awansu do ćwierćfinału i wyraźna poprawa jej gry na korcie trawiastym sprawiają, że kibicom Polki zaczyna się marzyć coś więcej.

Do zwycięstwa w angielskim turnieju wciąż daleka droga, ale Iga Świątek wczorajszym występem pokazała, że umie wyjść z największych opresji. Polka wygrała drugiego seta, mimo że Belinda Bencić (14. WTA) miała w nim aż dwie piłki meczowe. Statystycy z OptaAce potwierdzili, że jeżeli Świątek wygra cały Wimbledon, to będzie jedną trzech zawodniczek w historii ery open, która na drodze do zwycięstwa dała radę wybronić się w takiej sytuacji. Dotychczas zrobiły to tylko siostry Williams.

Miało to miejsce w 2005 oraz 2009 roku na etapie finału, oraz półfinału Wimbledonu. Jako pierwsza osiągnęła to Venus Williams, która w 2005 roku walczyła o zwycięstwo w turnieju z Lindsay Davenport. Tamto spotkanie było bardzo zacięte i wiele osób uważa je za najlepszy finał w historii. W trzecim secie przy wyniku 5:4 Davenport miała piłkę meczową. Williams się wybroniła i ostatecznie wygrała spotkanie 4:6, 7:6, 9:7.

W 2009 roku Serena Williams w półfinale mierzyła się z Jeleną Diementjewą. Rosjanka w trzecim secie mogła zakończyć spotkanie. Do piłki meczowej doszło przy wyniku 5:4. Serena Williams dała jednak radę się wybronić i ostatecznie wygrała gema, seta i mecz (6:7, 7:5, 8:6). W późniejszym finale mierzyła się ze starszą siostrą, którą pokonała 7:6, 6:2.

Iga Świątek może więc zostać trzecią zawodniczką w historii Wimbledonu, która wygra turniej, mimo że któraś z jej rywalek miała już piłkę meczową. To kolejny dobry znak dla Polki po tym jak pokonała ona Belindę Bencić. Innym jest fakt, że poprzednim razem, gdy Szwajcarka odpadała w czwartej rundzie, to jej ówczesna rywalka... wygrała Wimbledon. Miało to miejsce w 2018 roku. Wtedy przegrała z Angelique Kerber.