Co on zrobił?! Djoković nie mógł uwierzyć, Hurkacz również [WIDEO]

Novak Djoković (2. ATP) i Hubert Hurkacz (18. ATP) w IV rundzie Wimbledonu toczyli bój jak równy z równym, ale to Serb wytrzymywał presję w najważniejszych momentach. Pierwszą partię wygrał w tie-breaku, w którym zwyciężył 8:6. W drugim secie znów zawodnicy grali punkt za punkt i wygrywali swoje podania, ale przy stanie 4:3 wicelider światowego rankingu miał szanse na przełamanie. Zniweczył ją w najbardziej zaskakujący sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Novak Djoković i Hubert Hurkacz nie mogli w to uwierzyć. Jak on to zepsuł?

Przy stanie 4:3 dla Djokovicia w drugim secie serwował Hurkacz. Serb szybko wyszedł na prowadzenie 40:0 i miał aż trzy break pointy i stanął przed szansą na pierwsze przełamanie w meczu. Polak zdołał się jednak obronić i doprowadził do remisu. Wówczas Djoković jako pierwszy miał przewagę i mógł szybko ją zakończyć.

Rywalka Świątek miała piłki meczowe. Nagle z trybun dobrze znany okrzyk

Po pierwszym atomowym serwisie Hurkacza zaczęła się imponująca wymiana. Polak próbował walczyć z rywalem na siatce i prawie nadział się na minięcie po linii, ale szczęśliwie zbił piłkę bekhendem pod siatkę rywala. Djoković dobiegł do piłki i mógł zrobić z nią właściwie wszystko. Uderzyć w każde miejsce na korcie. Chciał jednak trafić prosto w linie przy siatce i nie dać Hurkaczowi szans na reakcję. Pomysł Serba był kapitalny, ale wykonanie tragiczne. Uderzył zbyt mocno i nie trafił w kort z prostej sytuacji, co nie zdarza mu się często. Do tego 36-latek wpadł w siatkę i gdyby trafił, to nie zdobyłby punktu.

Obaj zawodniczy kompletnie nie mogli uwierzyć, że Djoković faktycznie zepsuł tę piłkę. 23-krotny triumfator Wielkich Szlemów oparł się o siatkę i spuścił głowę, a zaraz dołączył do niego Hurkacz. Wspólnie skwitowali to uśmiechem, objęli się przez siatkę i poklepali po plecach. Kiks turnieju miał kapitalne skutki dla Polaka, ponieważ finalnie pozwolił mu wygrać gema i wyrównać stan meczu. Set zakończył się jednak niemal identycznie jak poprzedni i to Djoković wygrał 8:6 w tie-breaku.

Hurkacz nigdy nie zebrał tylu oklasków. Jedna akcja może do niego wracać w koszmarach

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Mecz Hurkacz - Djoković został przerwany przed godziną 24 w niedzielę i wznowiony przy stanie 2:0 dla Serba w poniedziałek 10 lipca. Planowanie rozpoczęcie po godzinie 14:30 tuż po zakończeniu meczu Beatriz Haddad Maia (13. WTA) - Jelena Rybakina (4. WTA) na korcie centralnym.