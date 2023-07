Ta stop-klatka mówi wszystko o zwycięstwie Igi Świątek. Tylko spójrzcie

Dla Igi Świątek (1. WTA) początkowe fazy Wimbledonu nie były dużym wyzwaniem. Mecze z Lin Zhu (34. WTA), Sarą Sorribes Tormo (84. ATP) oraz Petrą Martic (29. WTA) wygrała bez straty seta. Jej kolejną przeciwniczką była Belinda Bencic (14. WTA).

Iga Świątek miała duże problemy z Belindą Bencic. O mało nie odpadła z Wimbledonu

W pierwszym secie Polka miała sześć okazji na przełamanie rywalki, lecz wszystkie zmarnowała. To skutkowało koniecznością rozegrania tie-breaka, który przegrała 4-7. Nie mogła już sobie pozwolić na kolejne tak kosztowne błędy.

Druga partia zaczęła się dla Świątek wyśmienicie, bo od zdobycia break pointu. Nie zdołała utrzymać przewagi i po szóstym gemie zrobiło się 3:3. Później obie tenisistki utrzymywały podanie i Bencic bardzo zbliżyła się do wygranej. Prowadziła 6:5 oraz 40-15, miała zatem dwie piłki meczowe. To, jak trudne było jej położenie, doskonale obrazuje kadr z transmisji, na którym widać grafikę z wynikiem. "Wygrała ten mecz" - podkreślono.

Świątek potwierdziła wielką klasę. Wygrała "przegrany" mecz

Polka nie dała za wygraną i obroniła je, a następnie doprowadziła do stanu 6:6. Od tego momentu Polka radziła sobie znacznie lepiej. Tie-break wygrała 7-2, potem przytrafił jej się gorszy moment w trzecim secie, gdy musiała bronić break pointu. Udało jej się to, a potem w odpowiedzi przełamała Bencic i wyszła na prowadzenie 3:1. Ostatecznie po trzech godzinach i trzech minutach na korcie zwyciężyła 6:3 i po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. W nim przeciwniczką Świątek będzie Ukrainka Elina Switolina (WTA 76), to spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 11 lipca.