Hurkacz nigdy nie zebrał tylu oklasków. Jedna akcja może do niego wracać w koszmarach

Chwilę wcześniej na korcie centralnym wystąpiła Iga Świątek, która pokonała Belindę Bencić po trzysetowym dreszczowcu. Tenisistki stworzyły widowisko pełne dramaturgii, podczas którego trybuny były wypełnione przez większość czasu w maksymalnie połowie. Pojedynek Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem, które zostało przerwane po dwóch setach z powodu ciszy nocnej, oglądał niemal komplet. Polak pokazał, że świetnie czuje się na wielkich arenach i nie ma mowy o żadnej tremie. Ale w kluczowych momentach nie był w stanie wykorzystać swoich szans i dlatego przegrał oba tie-breaki.

Mecz Hurkacz - Djoković przerwany. Te sety mogą się śnić Hurkaczowi

Grek Stefanos Tsitsipas powiedział o Andym Murrayu, że na korcie centralnym Wimbledonu czuje się jak u siebie w salonie. To samo można byłoby powiedzieć o Novaku Djokoviciu, który wygrał ten turniej siedem razy i nieraz opowiada, że łączy go z nim szczególna więź. Polak wcześniej rozegrał na tej arenie 2,5 meczu, ale mimo to nie widać było po nim ani grama zdenerwowania.

Publiczność przyjęła go jak swojego. Momentami wręcz wspierała go mocniej niż Djokovicia. Po pierwsze, występował w tym meczu z pozycji słabszego, po drugie londyńska publiczność ma specyficzną relację z Serbem. Hurkacz jednak sam na te brawa zapracował. Przez długi czas był jak maszyna do serwowania. Wykorzystywał swój największy atut i przeważnie bardzo pewnie wygrywał własne gemy serwisowe. Odgłos uznania rozległ się m.in, gdy w dziewiątym gemie pierwszego seta zaserwował z prędkością 141 km/h. Jedną akcją w tie-breaku drugiego seta sprawił zaś, że nie tylko na trybunach zrobiła się wrzawa na jego cześć, ale i Djoković był wyraźnie pod wrażeniem.

W przypadku Serba z kolei reakcje były różne. Pomruk niepokoju lub może zaskoczenia pojawiał się zwłaszcza po jego kolejnych podwójnych błędach. Ale kiedy wychodził z dużych opresji i zachowywał nerwy ze stali, to i londyńska publiczność nie potrafiła zostać obojętna.

Dużą zasługę w tym, że zdobywca 23 tytułów wielkoszlemowych wygrał pierwszą partię mimo że przegrywał 3-6 w tie-breaku, miał - niestety Hurkacz. Kiedy wydawało się, że musi jedynie "dobić" faworyta, to zaczął się niepotrzebnie śpieszyć i psuć kolejne zagrania. A w koszmarach wracać do niego może sytuacja ze stanu 6-5, kiedy serwował, a po krótkiej wymianie posłał piłkę w siatkę. Po piłce meczowej publiczność nagrodziła brawami Serba, a ten spojrzał w trybuny i pokazał napięty biceps, dając znać, że jest silny.

Druga partia miała niemal bliźniaczy przebieg do pierwszej, choć tym razem ostatni raz Hurkacz prowadził 5-4. Największy aplauz dostał, gdy wygrał najdłuższą wymianę meczu, która składała się z 24 uderzeń. Na ostatnim etapie jednak znów górą był faworyt. Po chwili obaj żegnani brawami zeszli z kortu, na który wrócą w poniedziałek, by dokończyć mecz. Polak prawdipodobnie nigdy nie dostał takich oklasków, jak w niedzielny wieczór. Pytanie, czy zdoła się psychicznie podnieść, by powalczyć dzień później o kolejne.