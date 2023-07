Była końcówka tie-breaka pierwszego seta. Hubert Hurkacz (18. ATP) po dwóch asach z rzędu prowadził z wielkim faworytem Wimbledonu, obrońcą trofeum - Novakiem Djokoviciem (2. ATP) 6:3. Miał zatem trzy piłki setowe. Pierwszą z nich Polak zmarnował po niewymuszonym błędzie z bekhendu. Chwilę później Serb zagrał wygrywający serwis. To jednak Hurkacz miał wszystko w swoich rękach, bo serwował przy trzeciej piłce setowej. Zaserwował mocno, Djoković tylko dostawił rakietę, ale piłka przeszła na drugą stronę. Wtedy Hurkacz w dobrej sytuacji, popełnił błąd z forhendu z połowy kortu. Po chwili Polak znów serwował, fatalnie zagrał slajsem z końcowej linii i Djoković miał piłkę setową. Wykorzystał ją, bo Hurkacz zaryzykował returnem z forhendu, ale wyrzucił piłkę za linię końcową.

Mecz Hurkacz - Djoković przerwany. Te sety mogą się śnić Hurkaczowi

Już na początku drugiego seta Hurkacz mógł sobie jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Serwował i po błędzie slajsem przegrywał 30:40. - Nie wiem, czemu Hubert tak często wchodzi w wymiany na slajsy. Sam doprowadza siebie do takiego stanu i sam płaci za to cenę - mówił wtedy komentator Polsatu Sport. Polak pokazał wtedy charakter, bo odpowiedział trzema asami z rzędu! W efekcie podtrzymał rewelacyjną serię na Wimbledonie wygranych gemów serwisowych. Miał już ich wtedy 55!

To jednak nie koniec problemów Polaka. W ósmym gemie przegrywał przy swoim podaniu 0:40! Z tych opresji też się wykaraskał. Najpierw dwoma asami, a potem wygrywającym serwisem. Chwilę później obronił czwartego w tym gemie break-pointa po niesamowicie szczęśliwej akcji. Serb mijał go dobrze z forhendu, Polak zagrał niesamowicie wolejem, Djoković dobiegł do piłki, ale przy próbie odegrania, wpadł w siatkę. Obaj zawodnicy skwitowali tę akcję szerokimi uśmiechami i przytulili się przy siatce.

Drugi set znów został rozstrzygnięty w tie-breaku. W nim Hurkacz po świetnym returnie z forhendu prowadził 5:4 i miał dwa serwisy. Najpierw popełnił niewymuszony błąd z bekhendu, a w kolejnej akcji Djoković niesamowicie się bronił i świetnie minął z bekhendu Polaka, który poszedł do siatki. To Serb miał piłkę setową, ale przegrał najdłuższą akcję w meczu, która miała aż 24 uderzenia. Po chwili Djoković znów miał piłkę setową po dobrym forhendzie. Tym razem nie musiał jej wygrywać, bo Polak oddał ją sam - dużym błędem z forhendu. Gdy go popełnił, to tylko bezradnie popatrzył w kierunku swojego sztabu szkoleniowego.

Po chwili sędzia poinformował zawodników, że mecz zostaje przerwany ze względu na ciszę nocną. Będzie dokończony w poniedziałek. Zostanie wznowiony jako drugi od godziny 14:30 na korcie centralnym.

Hurkacz przegrywa 0:2 w setach, choć miał aż 23 asy (rywal tylko 7) i wygrał aż 81 proc. punktów po pierwszym podaniu (Djoković aż 88 proc.). Polak miał więcej winnerów (39-25), ale popełnił trzy razy więcej niewymuszonych błędów (25-8).

Djoković lub Hurkacz w ćwierćfinale Wimbledonu zmierzy się z Rosjaninem Andriejem Rublowem (7. ATP), który po pasjonującym meczu pokonał Alexandera Bublika (26. ATP) 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.