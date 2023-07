Kiedy kolejny mecz Świątek na Wimbledonie? Polka przed życiową szansą

Iga Świątek (1. WTA) była o krok od opadnięcia z Wimbledonu. Obroniła dwie piłki meczowe. Wygrała jednak mecz IV rundy z Belindą Bencic (14. WTA) 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3 i zameldowała się w ćwierćfinale zmagań. Jest to jej najlepszy wynik w historii występów na Wimbledonie. W kolejnej rundzie będzie mogła go poprawić. Jej rywalką będzie Elina Switolina (76. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Wimbledonu

Ćwierćfinałowa rywalka Świątek dosyć niespodziewanie awansowała do tej fazy zawodów. W pierwszej rundzie wyeliminowała Venus Williams (558. WTA), wygrywając 6:4, 6:3, następnie po trzech setach ograła Elise Mertens (28. WTA) 6:1, 1:6, 6:1. W trzeciej poradziła sobie z Sofią Kenin (128. WTA) 7:6 (3), 6:2, a w ostatnim meczu stało przed nią prawdziwe wyzwanie.

Znamy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu! Też wróciła z dalekiej podróży

Rywalką Ukrainki była Wiktoria Azarenka (20. WTA), która również prezentowała niezwykle wysoką formę. Miało to odzwierciedlenie w meczu, w którym to Białorusinka wygrała pierwszego seta 6:2. Następnie Switolina zwyciężyła 6:4, a w decydującej partii potrzebny był super tie-break. W nim obie zawodniczki walczyły długo, ale finalnie to Switolina wygrała 11:9 i awansowała do ćwierćfinału i została rywalką liderki światowego rankingu.

Gigantka, heroska, mistrzyni! Iga Świątek jest wielka! Co za mecz, co za bój!

Starcie Świątek - Switolina będzie drugim bezpośrednim meczem zawodniczek. W maju 2021 roku zmierzyły się ze sobą w 1/4 finału w Rzymie i Polka wygrała 6:2, 7:5. Finalnie cały turniej padł łupem przyszłej liderki WTA.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek na Wimbledonie?

Ćwierćfinały Wielkiego Szlema na londyńskich kortach zaplanowano na wtorek i środę (11 i 12 lipca). Świątek prawdopodobnie zagra w tym pierwszym terminie. Nie wiadomo jednak, o której godzinie obie zawodniczki zameldują się na korcie, ponieważ organizatorzy nie udostępnili jeszcze planu gier. Będzie on najpewniej opublikowany po zakończeniu poniedziałkowych meczów IV rundy.