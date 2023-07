Świątek zarobiła fortunę po niewiarygodnym meczu. Rekord

Iga Świątek (WTA 1) pewnie przebrnęła przez pierwsze trzy rundy trwającego Wimbledonu. W nich wygrała wszystkie spotkania bez straty seta i jest jedną z faworytek do końcowego triumfu. W starciu IV rundy z Belindą Bencic (WTA 14) przeszła prawdziwą drogą przez ciernie, ale ostatecznie wygrała 4:6(4:7), 7:6(7:2), 6:3, awansując tym samym do ćwierćfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Życiowy Wimbledon Igi Świątek, nie tylko pod względem sportowym. Oto, ile już zarobiła

Organizatorzy Wimbledonu na 2023 rok przeznaczyli rekordową pulę nagród, która wynosi aż 44 miliony funtów. Za wygraną z Lin Zhu (WTA 34) w I rundzie Świątek już zarobiła 85,000 funtów, a po zwycięstwie w II rundzie z Sarą Sorribes Tormo (WTA 84) miała na koncie 131,000 funtów. Natomiast dzięki pokonaniu Petry Martić (WTA 29) w III rundzie zapewniła sobie 207,000 funtów. Właśnie tyle otrzyma Belinda Bencic, która odpadła w IV rundzie po meczu z Polką.

Eksperci mówią jednym głosem po niesamowitym meczu Igi Świątek

Dzięki pokonaniu Bencić Świątek zarobiła już 340,000 funtów, co w przeliczeniu daje 1 775 000 złotych. To jednak dopiero część tego, co nasza tenisistka może jeszcze zgarnąć. Za przejście do półfinału liderka światowego rankingu zainkasuje już 600,000 funtów (3,13 mln zł). A jak wyglądają stawki za udział w finale i zwycięstwo w całym Wimbledonie?

Świątek po meczu sprawiła, że wszyscy zaczęli się śmiać. "Przepraszam"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Za samo dotarcie finału Świątek może zarobić na tym turnieju łącznie 1 175 000 funtów (6,13 mln zł). Natomiast zwyciężczyni zagarnie w sumie 2 350,000 funtów, czyli przeszło 12 milionów złotych. Ćwierćfinały singla pań zaplanowano na 11 i 12 lipca. W jednym z nich Iga Świątek podejmie Elinę Switoliną (WTA 76). 13 lipca tenisistki zmierzą się za to w półfinałach, a wielki finał zostanie rozegrany 15 lipca.