Eksperci mówią jednym głosem po niesamowitym meczu Igi Świątek

Iga Świątek (1. WTA) bez większych trudności awansowała do IV rundy Wimbledonu. Wcześniej wyeliminowała Lin Zhu (34. WTA), Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) oraz Petrę Martić (29. WTA). Jej kolejną przeciwniczką była Belinda Bencic (14. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wie, co zrobić na trawie. "Średnio 10 centymetrów niżej"

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Eksperci komentują wygraną

W pierwszej partii nieznaczną przewagę miała Polka, która przy stanie 5:4 zmarnowała jednak dwie piłki setowe. Potem obie zawodniczki punktowały przy własnym podaniu i do rozstrzygnięcia partii potrzebny był tie-break. W nim Bencic prowadziła 6-1 i choć później straciła kilka punktów, to ostatecznie wygrała 7-4.

Szaleństwo na Wimbledonie. Na początku polała się krew. A potem akcja turnieju [WIDEO]

Świątek zaczęła drugi set najlepiej, jak mogła, bo od przełamania. Jednak w szóstym gemie straciła tę przewagę i musiała walczyć od nowa. Zmuszona była nawet bronić piłek meczowych, ale wybrnęła z opresji i doprowadziła do tie-breaka. W nim wygrała 7-2 i doprowadziła do trzeciej partii.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W niej przy stanie 1:1 polska tenisistka musiała bronić break pointu. Udało jej się to, a po chwili sama zaliczyła kluczowe przełamanie i wyszła na prowadzenie 3:1. Przewagę utrzymała do końca, dzięki czemu wywalczyła awans do ćwierćfinału. Spotkanie trwało trzy godziny i trzy minuty.

Oto największa rewelacja Wimbledonu. 16-letnia debiutantka rozstawia rywalki po kątach

Po zakończeniu spotkania dziennikarze i eksperci skomentowali zwycięstwo Świątek. "Tenisowa matura zdana! Iga Świątek dzisiejszy mecz dedykuje polskim kardiologom" - napisała Agnieszka Niedziałek, korespondentka Sport.pl z Wimbledonu.

"Czyli tak - Iga Świątek ma dopiero 22 lata i już co najmniej taki wielkoszlemowy dorobek: Australian Open - półfinał, Roland Garros - trzy triumfy i ćwierćfinał, Wimbledon - ćwierćfinał i duży apetyt na więcej, US Open - tytuł" - podkreślił Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Droga przez ciernie. Ale najważniejszy efekt. Iga Świątek potwierdziła po raz kolejny, dlaczego rozpoczęła drugi rok panowania jako numer jeden. Nawet kiedy nie ma świetnej gry, kiedy są nerwy. Cały czas rozwija się Polka, a możliwości rozwojowe nadal duże. Zwłaszcza tutaj. Na trawie" - ocenił Hubert Błaszczyk.

Wtórował mu Marek Furjan. "Różnicę zrobiło mistrzowskie doświadczenie, które Iga Świątek pozbierała w ostatnich latach. Były trudne momenty, ale widać było w nich, która z nich regularnie wygrywa takie turnieje. Brawa za odwagę przy najważniejszych punktach, nawet przy obronie piłek meczowych. Takie odwrócone, trzygodzinne mecze bardzo budują i pokazują, że koleżeństwo z trawą jest możliwe" - napisał dziennikarz.

Adam Romer podkreślił, że 22-latka po raz pierwszy dotarła tak daleko w londyńskim turnieju. "Jest punkt, jest zwycięstwo! Jest pierwszy ćwierćfinał Igi Świątek na Wimbledonie! Brawo! Wielki wyczyn!" - zatweetował.

"Jeśli się nie mylę, był to drugi najdłuższy mecz Igi Świątek w zawodowej karierze po morderczym maratonie z Barborą Krejcikovą w finale w Ostrawie" - zauważył Dawid Żbik.

Maciej Łuczak z Meczyków zwrócił uwagę na sytuację z samej końcówki pojedynku, która mogła sporo zmienić. "Nawet nie chcę myśleć, jaka będzie reakcja Belindy Bencic jak się dowie, że ten punkt przy 15:30 trafił w linię, ale oczywiście nie mogła sprawdzić, bo wcześniej zupełnie bez sensu wykorzystała ostatnia możliwość" - napisał.

W ćwierćfinale Iga Świątek zagra z Ukrainką Eliną Switoliną.