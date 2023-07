Świątek po meczu sprawiła, że wszyscy zaczęli się śmiać. "Przepraszam"

Starcie Igi Świątek (1. WTA) z Belindą Bencic było jednym z hitów niedzielnych zmagań na korcie centralnym Wimbledonu. Obie zawodniczki od początku turnieju pokazywały wysoką formę i było jasne, że dla żadnej z nich nie będzie to łatwy mecz. Ostatecznie to Polka wytrzymała presję przeciwko wymagającej rywalce.

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału Wimbledonu. "Chcę zostać tu i grać na tym korcie"

W pierwszym secie obie zawodniczki nie przegrywały swoich podań i doprowadziło to do stanu 6:6. W tie-breaku znacznie lepiej zaprezentowała się Bencic i po czterech piłkach setowych wygrała 7:6. W drugiej partii Świątek prowadziła już 3:1, ale Szwajcarka doprowadziła do remisu. Później znów obie tenisistki wygrywały swój serwis, a w decydujący moment weszły przy prowadzeniu Bencic 6:5. Przy serwisie Polki rywalka miała dwie piłki meczowe, ale ostatecznie potrzebny był tie-break. W nim to Świątek wytrzymała ciśnienie i pewnie wygrała aż 7:2.

Początek decydującej partii łudząco przypominał poprzednie. Obie panie wygrały swoje podania do zera, a następnie Świątek była górą po długiej grze na przewagi. Następnie Polka wykorzystała słabszy fragment gry rywalki i wyszła na prowadzenie 3:1, a następnie powiększyła na 4:1. Następnie obie zawodniczki wygrały swój serwis i było 5:2 dla Polki, ale Bencić znów wygrała podanie. Ostatnim akcentem tego meczu okazał się gem serwisowy Świątek. Polka wygrała go do 30, seta 6:3, a cały mecz 2:1.

- To oczywiście nie było łatwe. Ona miała piłkę meczową? Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w karierze wróciłam w meczu, kiedy rywalka miała piłkę meczową. Jestem szczęśliwa, patrzyłam tylko do przodu. Nie było łatwo przejść tego momentu, ale starałam się być solidna i wiedziałam, że tylko to może dać mi zwycięstwo - podsumowała ponad trzygodzinne spotkanie liderka światowego rankingu.

Iga Świątek została zapytana również o emocje, jakie towarzyszyły jej podczas punktów meczowych dla rywalki. Najpierw Polka sprawiła, że wszyscy zaczęli się śmiać, ponieważ pomyliła się i zaczęła przepraszać za zbyt duże zmęczenie: - W takich chwilach czujesz, że musisz dać z siebie wszystko, ale... Przepraszam, jestem taka zmęczona. Czasem jest łatwiej, ponieważ rywalka prowadzi i można zagrać dobre piłki bez strachu. W końcu to ona musi wygrać, a ty nie masz nic do stracenia, bo i tak przegrywasz - dodała Świątek.

- Zaczynam uczyć się kochać grę na trawie. Codziennie ta miłość jest większa i chcę zostać tu i grać na tym korcie. Czuje się zmotywowana, ponieważ wiem, że ciężka praca zaczyna się spłacać. Już oficjalnie ten sezon jest dla mnie najlepszym na trawie w karierze - podsumowała Świątek.